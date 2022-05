Thành phố Sơn La: Sẵn sàng cho chuỗi sự kiện lớn

Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) - Nơi diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chuỗi sự kiện.

Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) được lựa chọn là điểm diễn ra nhiều hoạt động chính trong Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 được tổ chức vào cuối tháng 5, với sự tham gia của các bộ, ban, ngành trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn toàn quốc.



Đây là sự kiện chính trị quan trọng đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; song đây cũng là cơ hội để thành phố Sơn La giới thiệu, quảng bá về những tiềm năng, lợi thế, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay thành phố đang hoàn tất các khâu chuẩn bị điều kiện cho chuỗi sự kiện.

Thành phố Sơn La (Sơn La) điểm được lựa chọn diễn ra nhiều hoạt động chính trong Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Phương, phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Thực hiện các kế hoạch của Ban Tổ chức chuỗi sự kiện tỉnh Sơn La về tổ chức và phối hợp chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Thành phố đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường cùng phối hợp trong chỉnh trang đô thị, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, TTATGT, đảm bảo ATTP, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của chuỗi sự kiện đến các tầng lớp nhân dân; đây cũng là cơ hội để thành phố giới thiệu, quảng bá hình ảnh, cũng như những tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trên khắp các tuyến phố chính đến từng ngõ, xóm của thành phố đang được dọn dẹp, vệ sinh, trang hoàng, công tác chỉnh trang đô thị đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Công an thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Để đảm bảo ANTT, TTATXH, ATGT trước, trong và sau khi diễn ra chuỗi sự kiện, Công an thành phố đã xây dựng, triển khai phương án bảo vệ các hoạt động Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Theo đó, Công an Thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức sự kiện, cũng như các khách sạn, nhà hàng nơi các đại biểu ăn, nghỉ ...

Công an thành phố Sơn La chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để các sự kiện diễn ra an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Cơ hội quảng bá sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng

Bà Lù Thị Đoàn, Trưởng phòng văn hóa – thông tin ,thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Đến với Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, thành phố tham gia gian hàng tại triển lãm "thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh Sơn La"; gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP – vươn ra thế giới các sản phẩm đặc trưng đó là cà phê bột nguyên chất, các sản phẩm làm bằng tre, mật ong, hoa quả sấy, thịt trâu gác bếp

"Tại không gian văn hóa "Ẩm thực miền sơn cước" thành phố sẽ giới thiệu các món ăn, sản phẩm đặc sản ẩm thực của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, cho đến nay các phòng, ban, đơn vị được giao xây dựng các gian hàng đang khẩn trương chuẩn bị" bà Đoàn nói.

Thành phố Sơn La sẽ mang đến những nông sản đặc trưng, chất lượng để giới thiệu, quảng bá tai Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 thành phố sẽ mang đến những nông sản đặc trưng, chất lượng để giới thiệu, quảng bá, tìm cơ hội hợp tác tiêu thụ sản phẩm hoa quả tươi, cũng như các sản phẩm sơ chế, chế biến, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm; thu hút các nhà đầu tư phát triển nông nghiệp, góp phần đưa nông nghiệp của thành phố phát triển xứng tầm với tiềm năng, vị thế. Với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, thành phố, các DN, HTX đang hoàn thiện mẫu mã, nhãn mác, đóng gói đẹp mắt, tiện lợi, an toàn sẵn sàng mang đến Festival.

Ông Đào Duy Khánh, Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh, thành phố Sơn La chia sẻ: Chúng tôi đã chuẩn bị các bước để tham gia Festival trái cây, đăng ký với thành phố Sơn La đưa sản phẩm đạt chuẩn đưa ra trưng bày gian hàng của thành phố. Thông qua lễ hội trái cây mong muốn của doanh nghiệp chúng tôi muốn quảng bá sản phẩm của công ty, qua đó cũng sẽ có cơ hội tìm được các bạn hàng, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm của chúng tôi tạo ra.



Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, là cơ hội quảng bá, tìm cơ hội hợp tác tiêu thụ sản phẩm hoa quả tươi, cũng như các sản phẩm sơ chế, chế biến, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của thành phố Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, thành phố Sơn La đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo tất cả các điều kiện, góp phần tổ chức thành công, an toàn chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đây là nhiệm vụ chính trị, song cũng là cơ hội để cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố mang đến cho bạn bè các tỉnh, thành trong cả nước hình ảnh về một thành phố Sơn La văn minh, hiện đại, bình yên, thân thiện.