Thành phố Lai Châu: Quan tâm phát triển thương mại dịch vụ

Thành phố Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội...

Thành phố Lai Châu bứt phá

Là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, những năm qua, Thành phố Lai Châu đặc biệt chú trọng triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động thương mại - dịch vụ năm 2021 của tỉnh Lai Châu nói chung và thành phố Lai Châu nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn, nhất là các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, vận tải…

Là trung tâm kinh tế của tỉnh, những năm gần đây thành phố Lai Châu luôn quan tâm, phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.(Ảnh: Thanh Ngân)

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nỗ lực của người dân trong thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2021 ước đạt: 3.285 tỷ đồng, đạt 91,39% kế hoạch giao. Trong đó: Thương nghiệp (giá hiện hành) ước đạt 2.453 tỷ đồng; Dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 832 tỷ đồng (nhà hàng quán ăn 408 tỷ đồng; dịch vụ 424 tỷ đồng).

"So với năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2021 giảm 1,23%. Nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại. Một số dịch vụ phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thực hiện giãn cách xã hội. Thêm vào đó, thu nhập của người dân giảm, dẫn đến sức mua cũng giảm theo" – chị Dương Thị Nhài - Phó Trưởng phòng Kinh tế, thành phố Lai Châu cho hay .

Một số dịch vụ tiêu dùng, mua sắm có xu hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 .(Ảnh: Thanh Ngân)

Năm 2021, UBND thành phố Lai Châu cũng đã chỉ đạo các ban ngành các cấp thực hiện tốt chương trình xúc tiến thương mại các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nội địa và quốc tế; Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư về công nghiệp, thương mại năm 2021. Triển khai thực hiện đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Không dừng lại ở đó, thành phố Lai Châu cũng đã xây dựng và ban hành, triển khai đề án về phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Lai Châu đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về tăng cường trong công tác phòng dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại. Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhất là tại các chợ trên địa bàn, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được chú trọng thực hiện. Các tiểu thương ở các chợ và người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được UBND thành phố Lai Châu chú trọng thực hiện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tại các chợ trên địa bàn.(Ảnh: Thanh Ngân)

Nhiều đòn bẩy thúc đẩy thương mại, dịch vụ ở Thành phố Lai Châu

Cũng trong năm qua, UBND thành phố Lai Châu đã thành lập 3 Đoàn kiểm tra trong đó: 3 đoàn kiếm tra liên ngành kiếm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và VSATTP trên địa bàn thành phố Lai Châu; 1 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại trên địa bàn thành phố Lai Châu. Các phòng, ban chuyên môn của thành phố Lai Châu chủ động phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giá cả các mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng. Phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để nâng giá bán hàng hóa bất hợp lý. Kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến khi thị trường có biến động, số vụ vi phạm đã phát hiện xử lý là 37 vụ.

Thời gian tới đây, UBND thành phố Lai Châu tiếp tục khuyến khích các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, máy móc và trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, chủng loại. Mở rộng mạng lưới bán buôn bán lẻ. Thực hiện tốt chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ nâng giá. Tăng cường thực hiện việc quảng bá, xúc tiến thương mại, tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, các điểm, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố.