Trước dịch bệnh có những diễn biến rất phức tạp, khó lường trong thời gian tới, các huyện, xã Thanh Hoá cần đánh giá sát, đánh giá đúng tình hình, xác định đúng cấp độ dịch để áp dụng những biện pháp phù hợp, hiệu quả.

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tại buổi làm việc với lãnh đạo các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc về công tác phòng, chống và xử lý các ổ dịch phức tạp trên địa bàn các huyện này.

Các địa phương coi chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu

Theo báo cáo tại buổi làm việc, gần đây tại 3 huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã xuất hiện những ổ dịch rất phức tạp với số ca lây nhiễm lớn, lây nhiễm rộng, dịch bệnh xâm nhập, thấm sâu vào doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư.

Theo đó, tại huyện Yên Định từ ngày 8/12 đến nay đã phát hiện 112 ca F0 chủ yếu liên quan tới ổ dịch Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam (có địa chỉ tại xã Định Liên, huyện Yên Định). Đây là nơi đang có ổ dịch lớn và diễn biến rất phức tạp. Công ty này có hơn 13.400 công nhân, số ca F0 mới vẫn đang tiếp tục tăng, nguy cơ lây lan ra cộng đồng tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam (có địa chỉ tại xã Định Liên, huyện Yên Định) là nơi đang có ổ dịch lớn và diễn biến rất phức tạp. Ảnh: PV

Tại huyện Thiệu Hóa từ ngày 27/4 đến nay có 147 ca F0, trong đó có 16 ca mới phát hiện liên quan đến Công ty Giày Alena. Còn huyện Vĩnh Lộc, từ ngày 27/4 đến nay đã ghi nhận 109 ca F0, trong đó có 8 ca mới phát hiện liên quan đến Công ty giày Alena.

Từ thực tiễn trên, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty Giày Alena cần phải xác định chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người lao động lên trên hết, thực hiện đúng nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn".

Ban lãnh đạo Công ty phải phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục xét nghiệm PCR mẫu gộp đối với toàn bộ cán bộ, công nhân trong công ty đủ 4 lần theo công thức 1 - 4 - 7 - 14 nhằm kịp thời phát hiện, bóc tách F0, tổ chức truy vết triệt để các F1 để cách ly theo quy định.

Đối với các F1 là cán bộ, công nhân của công ty thì nên bố trí cách ly ngay tại công ty. Đồng thời, thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh khu vực làm việc, bố trí ca chuyền hợp lý để đảm bảo giãn cách, khuyến cáo công nhân thực hiện nghiêm nguyên tắc "1 cung đường 2 điểm đến" khi đi làm.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Giày Alena. Ảnh: CDC Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá công tác phòng, chống dịch tại 3 huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là; xét nghiệm tầm soát chưa thường xuyên và chưa nhiều; kiểm soát người từ vùng dịch về còn lỏng lẻo; khi có F0 thì việc truy vết trong một số trường hợp chưa triệt để.

Ông Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các huyện trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót để làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Không được chủ quan, lỏng lẻo

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, thời gian tới, dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, vì vậy các địa phương không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không được phép chủ quan, lỏng lẻo trong công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, trên cơ sở quyết định 4399 của UBND tỉnh Thanh Hóa, các huyện, xã cần đánh giá sát đúng tình hình, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để xác định đúng cấp độ dịch và áp dụng những biện pháp phù hợp, hiệu quả.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: CDC Thanh Hóa

Tiếp tục thực hiện phân tầng điều trị F0 theo hướng dẫn của ngành Y tế, các huyện chuẩn bị thật tốt các điều kiện để thu dung, điều trị bệnh nhân. Huyện Vĩnh Lộc tối thiểu phải đảm bảo 100 giường bệnh điều trị Covid-19, các huyện Yên Định và Thiệu Hóa tối thiểu 200 giường.

Làm tốt công tác xét nghiệm tầm soát, trọng tâm là các trường học, doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở tôn giáo, khu vực đông dân cư; cách làm phải phù hợp, hiệu quả, không được làm lấy lệ, cũng không làm tràn lan gây lãng phí, tổ chức tiêm vaccine kịp thời, an toàn.

Khi phát sinh F0 thì phải truy vết thần tốc, triệt để; tổ chức cách ly linh hoạt, đảm bảo an toàn; nghiên cứu phương án tổ chức cách ly tại nơi làm việc đối với những doanh nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Làm tốt công tác theo dõi, giám sát người trở về từ vùng dịch và người thực hiện cách ly y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn và tin tưởng các địa phương sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", để địa bàn cả tỉnh sớm trở lại là vùng xanh an toàn trong trạng thái bình thường mới.