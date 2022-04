Tân Uyên: Ký kết hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số

Hội Nông dân huyện và Bưu điện huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025.

Tăng cường hỗ trợ nông dân chuyển đổi số

Theo thỏa thuận được ký kết, Hội Nông dân huyện và Bưu điện huyện Tân Uyên thực hiện các nhiệm vụ trong hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, như: Rà soát thông tin và đưa các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) lên sàn thương mại điện tử Agripostmart.vn; Cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, HTX, THT .... lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin.

Hai bên phối hợp xây dựng và phát triển sàn Agripostmart.vn trở thành sàn giao dịch quy mô quốc gia đối với các sản phẩm nông sản an toàn, hàng hóa của người dân tại khu vực nông thôn; xây dựng cơ sở dữ liệu về các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên nông dân, THT, HTX, phục vụ công tác quản lý, quản trị và quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng và triển khai phương án kết nối tiêu thụ, vận chuyển các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX với hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm (chuỗi cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị) trên thị trường Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác các nội dung đã thỏa thuận. (Ảnh: PV)

Phối hợp chặt chẽ để chuyển đổi số thành công

Đồng thời, Hội Nông dân huyện và Bưu điện huyện Tân Uyên cũng sẽ phối hợp triển khai chuỗi cung ứng hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX. Cụ thể là phối hợp xây dựng Bưu điện văn hóa xã theo mô hình Cửa hàng một điểm đến (One-Stop-Shop) phục vụ người tiêu dùng và là nơi cung cấp thông tin về các sản phẩm vật tư nông nghiệp, tìm hiểu, mua sắm các hàng hoá, nông sản an toàn chất lượng cao, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản và cung cấp hàng chất lượng cao với chính sách ưu đãi, cạnh tranh.

Phối hợp thiết kế, cung cấp các giải pháp Logistics trong cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, hệ thống phân phối sản phẩm (vận chuyển, kho bãi, quản trị kho hàng... trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại) cho hội viên và các HTX, THT với chính sách ưu đãi. Trưng bày giới thiệu và bán các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX trên chuỗi cửa hàng Agripostmart và hệ thống các điểm bán hàng (các điểm bưu cục, Bưu điện văn hóa xã trên phạm vi toàn huyện và tại các điểm giao dịch, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn của các cấp Hội Nông dân huyện).

Các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX sẽ được trưng bày giới thiệu và bán trên chuỗi cửa hàng Agripostmart và hệ thống các điểm bán hàng trên địa bàn huyện. (Ảnh: PV)

Hỗ trợ kết nối cung cầu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ, phiên chợ… giới thiệu và bán hàng nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX. Hợp tác xây dựng cộng đồng tiêu thụ các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX tại Việt Nam.

Sau khi tham gia ý kiến vào các nội dung, 2 đơn vị đã ký kết và triển khai thực hiện ngay khi bản ký kết thỏa thuận hợp tác có hiệu lực. Thỏa thuận trên có giá trị trong 5 năm kể từ ngày ký kết.