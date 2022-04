Đầu năm đến nay, Lực lượng CSGT TP Sơn La đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 114 phương tiện, tước 114 giấy phép lái xe.





Clip: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Ngay từ đầu năm, các lực lượng chức năng của thành phố Sơn La đã vào cuộc quyết liệt và bước đầu đã cơ bản kiềm chế được tai nạn giao thông.

Đặc biệt chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông được triển khai có hiệu quả, với quyết tâm ngăn chặn, giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn giao thông, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.



Lực lượng Cảnh sát giao tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Bất kể ngày hay đêm, trên các con đường chính của thành phố Sơn La đều bắt gặp cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, công an thành phố Sơn La tham gia điều tiết giao thông tại các chốt được đặt ở ngã 3, ngã tư; đặc biệt cứ vào 21h hàng ngày, Đội lại lập chốt kiểm soát và thực hiện kiểm tra các phương tiện lưu thông.

Hầu hết người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi được kiểm tra đều tuân thủ, chấp hành nghiêm theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Với nhiều người dân, từ khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, thì việc lái xe sẽ không sử dụng rượu, bia đã trở thành thói quen, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Anh Vũ Quang Huy, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Khi tham gia giao thông mà trong người có rượu bia thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Tôi cam kết 100% là đã uống rượu bia là không lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Đại úy Lê Văn Việt, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, công an thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, công an thành phố Sơn La đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, vi phạm quy định về tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; phòng, chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông.

Trong quá trình thực hiện, Đội đã tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để đảm bảo đúng, khách quan trong quá trình xử lý các vi phạm. Trên thực tế, không phải đến đợt gia quân cao điểm xử lý chuyên đề thì Đội mới triển khai công tác kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, công việc này đã được duy trì thường xuyên, do vậy đã góp phần hạn chế các vụ va chạm, tai nạn giao thông, nhất là lỗi do lái xe có nồng độ cồn và ma túy trong máu.

"Thành phố Sơn La lượng phương tiện lưu thông lớn, nên công tác kiểm soát của lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn, nhiều đối tượng khi bị kiểm tra đã có những hành vi chống đối, không hợp tác, thậm chí có hành động chống người thi hành công vụ, song tất cả các trường hợp trên đều được các tổ công tác kiên quyết lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật", Đại úy Lê Văn Việt nói

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bùi Ngọc Bé, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, công an thành phố Sơn La cho biết: Để quán triệt tinh thần thực hiện nghiêm túc chuyên đề xử lý nồng độ cồn và ma túy; cũng như thực hiện chủ đề năm ATGT 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, công an thành phố cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương hướng chỉ đạo sát sao, nhằm thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó làm giảm tối đa vi phạm, từng bước kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

Công an thành phố Sơn La (Sơn La) họp triển khai các giải pháp đảm bao ANGT trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Với giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 114 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; tạm giữ 114 phương tiện; tước 114 giấy phép lái xe,... phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 300 triệu đồng.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát ở các chốt trạm, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của lái xe tại các bến xe. Việc làm này khá hiệu quả, lái xe vận tải hành khách là người cầm vô lăng quyết định đến sự an toàn của nhiều người, nên các doanh nghiệp vận tải đã rất tích cực trong công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm túc; qua đó ngăn chặn vi phạm ngay từ điểm xuất phát.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 114 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; tạm giữ 114 phương tiện. Ảnh: Văn Ngọc

Thực tế cho thấy, thời gian qua có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn cao trong cơ thể, thậm chí có trường hợp còn sử dụng ma túy. Chính vì vậy, khi tham gia giao thông hãy luôn chấp hành các quy định của pháp Luật và hãy nhớ đằng sau vô lăng là cả gia đình, vì sự an toàn của bản thân và cả cộng đồng thì đã uống rượu bia - không lái xe, cũng như các chất kích thích khác, đặc biệt là ma túy.

Các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục duy trì việc xử lý nồng độ cồn, tiến tới chấm dứt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, phấn đấu năm 2022 thành phố giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.