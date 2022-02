Sơn La: Quyết liệt tấn công tội phạm đảm bảo ANTT xã hội

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành các kế hoạch, ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT xã hội

Để đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã triển khai bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết và chỉ dẫn giao thông tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và phối kết hợp ra quân xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Sơn La nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động tối đa nhân lực, phương tiện trong tuần tra, kiểm soát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng CSGT tỉnh Sơn La góp phần giữ vững an toàn giao thông. Ảnh; Cao Thiên.

Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Vừa qua chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị nghiệp vụ để phục vụ công tác đảm bảo ATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, cơ thể có chất ma túy; các hành vi đi không đúng làn đường, phần đường và đón chào khách không đúng nơi quy định; chở quá trọng tải cho phép, chở quá số người quy định cũng như là các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Công an huyện Vân Hồ bắt giữ thành công đối tượng truy nã Tráng A Thào có nhiều súng đạn, sẵn sàng chống trả cơ quan Công an khi bị phát hiện. Ảnh: Cao Thiên.

Trong 2 tháng cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý 2.489 trường hợp, phạt tiền 3,3 tỷ đồng, tước 489 GPLX, tạm giữ 354 xe. Điển hình đã xử lý 1 vụ, 8 đối tượng là thanh niên có hành vi tụ tập, phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, đợt cao điểm năm nay toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 5 người, 3 người bị thương, giảm hẳn về số vụ và người chết so với cùng kỳ năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thông tin, trong đợt ra quân cao điểm các đơn vị Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm; các sự kiện quan trọng, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn; đảm bảo trực chiến, ứng trực 24/24h để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, tin báo, tố giác tội phạm. Các cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị đều gác lại việc riêng, tăng cường tối đa cho cơ sở. Các trinh sát, điều tra viên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh thực hiện hành vi phạm tội.

Công an huyện Mường La quyết liệt với tội phạm phạm tội về ma túy trên địa bàn. Ảnh: Cao Thiên.

Đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm

Toàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 812 vụ, việc về trật tự xã hội, trong đó: Tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 300 vụ, 364 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an thu giữ 8,77 kg heroin, 45 780 viên ma túy tổng hợp, 318,22 gram thuốc phiện và 0,436 kg ma túy đá; 198,5 triệu đồng, 1 khẩu súng tự chế,… và nhiều vật chứng liên quan khác.

Tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phát hiện, xử lý 247/255 vụ, 261 đối tượng. Đáng chú ý là các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiến đoạt tài sản 1 vụ, kinh doanh hàng lậu 4 vụ, buôn bán hàng giả 1 vụ, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép 24 vụ; tàng trữ sử dụng mua bán trái phép pháo nổ 45 vụ…

Công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả, lực lượng Công an toàn tỉnh Sơn La đã vận động, truy bắt thành công 11 đối tượng truy nã, trong đó có 03 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Điển hình như: Sáng 23/1, tại bản Co Tang (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã tổ chức lực lượng, bắt giữ thành công đối Đối tượng Tráng A Thào, (SN 1963, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ngày 8/9/2003 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng K59 có 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế, 5,9 triệu tiền Việt Nam và một số tang vật liên quan khác.

Theo lực lượng Công an dự báo trong thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn Sơn La tiếp tục diễn biến phức tạp, để phát huy những kết quả đạt được trong đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo Công an các đơn vị Công an tỉnh và Công an 12 huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; kiềm chế tội phạm phát sinh trên địa bàn tỉnh góp phần giữ vững bình yên "cửa ngõ Tây Bắc".