Sơn La: Công an bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Ngày 25/2, Công an thị trấn Sông Mã (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng là Giàng Páo Chua, SN 2006, trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã và Sùng A Dỉ, SN 2009, trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về an ninh trật tự, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến nay, địa bàn thị trấn Sông Mã thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm gà, dây điện.

Trước tình hình đó, Công an thị trấn Sông Mã (huyện Sông Mã) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn; kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Sông Mã đã điều tra làm rõ Chua và Dỉ chính là thủ phạm của các vụ trộm cắp nói trên.

Hai đối tượng Chua và Dỉ tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Phượng.

Tại cơ quan Công an, Chua và Dỉ khai nhận từ khoảng đầu tháng 12/2021 đến nay do không có tiền tiêu sài và chơi game nên hai đối tượng bàn bạc với nhau đi tìm các hộ gia đình không có ai ở nhà, hoặc không đảm bảo trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Sông Mã và các bản Nà Hin, Trại Giống thuộc xã Nà Nghịu (Sông Mã) với tổng số tài sản trộm cắp được là: Khoảng 70 con gà và 400 mét dây điện màu vàng có lõi bằng đồng. Sau đó đem đi bán lấy tiền tiêu sài.

Được biết, 2 đối tượng trên đã bỏ học, không có việc làm ổn định, thường xuyên đi lang thang tại khu vực thị trấn Sông Mã. Hiện nay Công an thị trấn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.