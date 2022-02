Sơn La: Gần 400 con gia súc chết rét, thiệt hại cả tỷ đồng

Đợt rét đậm, rét hại, băng giá gây ra từ 20 đến 21/2 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm gần 400 con gia súc chết rét.

Từ đêm ngày 20 đến ngày 21/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, trên địa bàn tỉnh Sơn La trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 5 -10 độ C, Mộc Châu 2,7 độ C, Co Mạ (Thuận Châu) 2 - 3 độ C. Đợt Lạnh này dã làm nhiều vật nuôi bị chết rét.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 21/2, rét đậm, rét hại và băng giá đã làm 393 con gia súc bị chết (trâu 65 con; nghé 33 con; bò 212 con; bê 56 con; dê 26 con; lợn 1 con); trong đó địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện Sông Mã, với 36 con gia súc bị chết.

Một con trâu to ở xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La bị chết rét được chủ nhà xẻ thịt bán cho người dân trong xã để gỡ gạc thiệt hại. Ảnh: Hang A Phông.

Bên cạnh đó, rét đậm, rét hại cũng đã làm thiệt hại 65 kg cá; 0,21 ha mạ; 40 cây tếch (đường kính 15 - 40 cm); 120 cây xoài (trồng năm thứ 2); 50 cây cà phê (trồng năm thứ 5) và 60 cây chuối. Giá trị thiệt hại ước tính do đợt rét đậm, băng giá gây ra từ ngày 20 đến ngày 21/2 là 6,5 tỷ đồng.

Sau khi ghi nhận thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại và băng giá gây ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, UBND các huyện, thành phố đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thống kê thiệt hại. Đồng thời, di chuyển gia súc từ bãi thả về chuồng trại, che chắn kín gió, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô ráo nền chuồng…; che chắn cho cây trồng.