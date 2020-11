Sạt lở cả quả đồi ở Nghệ An, đe dọa tính mạng 60 người dân

Tại xã Châu Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đang xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi, hiện lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 17 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND xã Châu Khê cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã đã tuyên truyền, vận động di dời khẩn cấp 17 hộ dân với khoảng 64 khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Ngoài ra cử lực lượng túc trực 24/24 ở bản Bủng Xát để cảnh báo người dân qua lại vì tình trạng sạt lở núi.

Tại đồi núi này xuất hiện vết nứt sâu khoảng 2m, có điểm rộng 1m chạy theo hình vòng cung với chiều dài 200m. Vết nứt này xé toạc triền núi, nguy cơ đổ ào xuống nhà dân phía dưới.

“Khi tôi nghe một tiếng nổ lớn rồi thấy đất đá ở đây sụt xuống. Nhà tôi đất sụt lún vào gần móng nhà, ngay trong đêm tôi phải lánh sang bản khác” bà Lục Thị Diện, 62 tuổi, bản Bủng Xát ở gần ngọn núi bị sạt lún nói.

Do mưa lớn trong thời gian dài, ngày 29/10, tại khu vực bản Bủng Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông đã xuất hiện vết rạn nứt lớn rất nguy hiểm cho các hộ dân tại địa bàn và giao thông trên tuyến đường Khe Choăng đi Khe Bu.“Nếu tiếp tục mưa lớn nguy cơ khoảng 500.000 khối đất đá sẽ đổ ập xuống nhà dân và cả tuyến đường nhựa cũng bị ảnh hưởng”, lãnh đạo xã Châu Khê cho hay.Người dân tại bản cho hay, khu vực này vốn là cánh rừng tre do người dân trồng từ nhiều đời nay.Những khối đất đá sạt lở đổ xuống phía dưới gây nguy hiểm cho người dân.Nguyên nhân của hiện tượng sụt lún núi được xác định là do đợt mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 9 hồi cuối tháng 10 vừa qua.Hiện UBND huyện Con Cuông đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An về chủ trương di dời khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở bản Bủng Xát. UBND tỉnh có văn bản giao các cơ quan xem xét phối hợp với địa phương kịp thời giải quyết.Người dân ở bản Bủng Xát lo lắng khi quả núi sụt lún bất ngờ. Họ cho biết rất lo lắng và muốn di dời đến nơi ở mới.