Nông thôn Tây Bắc: Lợi nhuận cao từ trồng cỏ, nuôi bò sinh sản

Tận dụng lợi thế, thay đổi phương thức, lão nông vùng cao Sơn La đã thành công với mô hình trồng cỏ, nuôi bò sinh sản, cho lợi lớn hàng năm.

Clip: Lợi nhuận cao từ trồng cỏ, nuôi bò sinh sản

Hội Nông dân định hướng cho hội viên nuôi bò sinh sản

Sau khi được Hội Nông dân xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) giới thiệu về mô hình nuôi bò sinh sản thành công cao trong xã; dọc theo QL… chúng tôi tìm đến bán Pú Luông, đây là một trong những bản có số lượng đàn bỏ nhiều nhất của huyện Mường La.



Dừng tay với chiếc thau cỏ, vừa cho đàn bò của gia đình ăn bữa chiều, bà Lò Thị So, bản Pú Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) chia sẻ: Trước đây, gia đình bà cũng như nhiều hộ gia đình người dân khác trong bản, thu nhập chủ yếu bằng nghề nông, phụ thuộc vào các loại cây trồng trên nương như: ngô, sắn, chuối… thu nhập của gia đình bà hạn hẹp.

Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình bà Lò Thị So, bản Pú Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Hưởng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây con có giá trị kinh tế cao do địa phương phát động, gia đình bà đã mạnh dạn chuyển đội hơn 6000m2 đất ruộng kém hiệu quả sang trồng cỏ voi để phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Môi lứa gia đình bà duy trì từ 12-18 con bò cái sinh sản

"Ban đầu, gia đình tôi mua 04 con bò cái để gầy giống. Nhưng do chưa am hiểu kỹ thuật làm chuồng trại cũng như chăm sóc bò, cho nên hiệu quả không cao. Từ khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của những người từng nuôi bò sinh sản có hiệu quả. Gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại theo đúng kỹ thuật được hướng dẫn", bà So nói.

Với kỹ thuật nuôi bò sinh sản khoa học, đàn bò của gia đình bà Lò Thị So cho lợi nhuận cao. Ảnh: Văn Ngọc

Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò, gia đình ông So đã chuyển đổi gần 6.000m2 đất ruộng không hiệu quả sang trồng cỏ voi và cây chuối. Đây cũng là nguồn thức ăn chính cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho đàn bò.

"Để nuôi bò phát triển tốt, một ngày tôi cho bò ăn 3 lần, sáng, trưa và tối, cỏ tươi kết hợp thức ăn tinh như cám, bột ngô... Tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn, môi trường xung quanh và cơ thể bò phải luôn được sạch sẽ" ông So nói.

Các hộ dân ở xã Mường Bú đã chuyển đổi những mảnh đất đồi trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng giống cỏ voi, VA06 để làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài việc dùng cỏ trồng làm nguồn thức ăn sẵn có cho bò, gia đình bà So còn cho đàn bò ăn các loại cám như: cám ngô, cám gạo…để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bò trong từng giai đoạn phát triển. Đối với bò con, gia đình bà cho cai sữa sớm, để tăng năng suất bò sinh sản trong năm. Thực hiện tốt việc tiêm phòng cho bò theo đúng hướng dẫn.

"Bình quân mỗi năm, đàn bó của gia đình tôi sẽ để được 12 con bê con, nuôi đực khoảng 8 tháng gia đình tôi sẽ xuất bán, với giá khoảng 12-15 triệu đồng/con. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu lợi nhuận khoảng 130 triệu đồng/năm từ chăn nuôi bò sinh sản", bà So nói.

Be con sau khi chăm sóc khoảng 8 tháng có thể xuất bán với giá từ 12-15 triệu đồng/con. Ảnh: Văn Ngọc

Khai thác lợi thế, nâng cao thu nhập từ nuôi bò sinh sản

Trao đổi với phóng viên, Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: Nhận thấy nhu cầu nuôi bò sinh sản của bà con nông dân trên địa bàn xã Mường Bú là một hướng đi mới, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền tạo điều kiện để người nông dân được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò cách thiết kế chuồng trại, chế độ dinh dưỡng, công tác vệ sinh, phòng bệnh trong chăn nuôi, không để dịch bệnh xảy ra.

Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo giúp gia đình ông Lò Văn Toán, bản Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã được duy trì với tốc độ tăng trưởng khá, với hơn 3.500 con trâu, bò; hơn 1.700 con dê; hơn 7.400 con lợn và 75.000 con gia cầm các loại; trồng hơn 52 ha cỏ voi VA06 làm nguồn thức ăn cho đàn gia súc.

"Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình bà Lò Thị So đang được nhiều hộ chăn nuôi ở trên địa bàn xã Mường Bú áp dụng và học tập. Ðây cũng là hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi trâu, bò của huyện Mường La đang đem lại hiệu quả cho nông dân", ông Qúy nói.