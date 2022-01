Nông thôn Tây Bắc: Khởi tố về tội đưa người xuất cảnh trái phép

Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, bắt bị can Lèo Văn Đôi, về hành vi “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó vào ngày 6/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối với Lèo Văn Đôi (SN 1980, trú tại bản Trung Thành, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi "tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép" theo quy định tại Khoản 3, Điều 348 Bộ luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối tượng Lèo Văn Đôi về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020 đối tượng Lèo Văn Đôi đã 4 lần tổ chức, môi giới cho 18 người tại xã Nà Bó và xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc đi lao động, làm thuê. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng Đôi.

Cơ quan An ninh điều tra và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện khám xét nhà của đối tượng Lèo Văn Đôi tại bản Trung Thành (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, 1 lãnh đạo cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, thủ đoạn của đối tượng Đôi rất tinh vi, thông qua các mối quan hệ gia đình, dòng tộc để tuyên truyền, lôi kéo người sang Trung Quốc. Đồng thời, đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook để kết nối với con mồi, có nhu cầu kiếm tiền với lời hứa "việc nhẹ lương cao"…

Hiện, vụ án đang được các lực lương chức năng tiếp tục mở rộng, điều tra theo quy định của Pháp luật.