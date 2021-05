Nông dân Nghệ An phấn khởi vì giá lúa vụ Xuân tăng cao

Vụ Xuân năm 2021 này, nông dân Nghệ An phấn khởi khi lúa được mùa, giá cao và dễ bán. Những ngày này, bà con đang tích cực bám đồng thu hoạch và đẩy nhanh tiến độ làm đất chuẩn bị cho vụ Hè thu…

Lúa vừa phơi ráo vỏ đã có tư thương đến tận nhà thu mua. Ảnh: Thanh Phúc





Là một trong những hộ có diện tích trồng lúa nhiều ở xã Trù Sơn (Đô Lương), ông Nguyễn Văn Tùng hiện đã thu hoạch xong gần 2 mẫu ruộng với sản lượng khoảng 6,5 tấn lúa. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt lão nông này khi vụ xuân năm nay, năng suất lúa đạt cao (trung bình 3,2 tạ/sào) và giá bán cũng cao hơn mọi năm.

Ông Tùng cho biết: “Năm nay, chi phí đầu vào cao từ giống, vật tư phân bón cho đến giá thuê máy làm đất, gặt đập đều tăng. May là được mùa, giá lúa cao nên bù trừ, nông dân còn có lãi. Từ khi thu hoạch, thương lái đã đến tận ruộng thu mua với giá 5.700 đồng/kg lúa tươi; nếu phơi khô vừa thì giá 7.000 đồng/kg; quạt sạch thì giá lúa là 7.300 đồng/kg. Mức giá này cao hơn vụ xuân năm ngoái 500 – 700 đồng/kg”.

Ở “vựa lúa” Yên Thành, vụ xuân này toàn huyện có gần 13.000 ha lúa, hiện đã thu hoạch được 40-50%. Từ đầu vụ thu hoạch, thương lái các nơi đã đổ về đây thu mua lúa.

Anh Nguyễn Duy, một thương lái ở xã Diễn Đồng (Diễn Châu) chuyên thu mua lúa ở huyện Yên Thành nhập ra các tỉnh phía Bắc cho biết: “Mỗi ngày tôi thu mua khoảng 30-50 tấn lúa. So với mọi năm, lúa năm nay đẹp, hạt chắc mẩy và giá mua cao hơn năm ngoái. Thường thì chúng tôi liên hệ với xóm trưởng, thông báo trên loa phát thanh cụ thể về giá cả, ai bán thì đăng ký, sau đó chúng tôi cho công nhân và xe ra tận ruộng bốc hàng; còn lúa khô thì đến tận nhà thu mua. Người dân bán lúa tươi nhiều hơn vì năm nay thời tiết thất thường, sáng nắng, chiều mưa, sau khi thu hoạch xong thì bà con bán ngay tại ruộng để đỡ công phơi phóng, đỡ phí vận chuyển”.

Hiện giá lúa đang ở mức 5.500 đồng - 6.000 đồng/kg lúa tươi, 7.000 đồng – 7.300 đồng/kg lúa khô, cao hơn năm ngoái từ 500 - 700 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc





Vụ xuân này, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bao tiêu lúa cho bà con với mức giá cao. Ông Võ Văn Giáp - Giám đốc HTX Nông nghiệp Diễn Liên (Diễn Châu) cho biết: “Vụ xuân năm nay, bà con xã viên gieo trồng 350 ha lúa, năng suất đạt đỉnh với 7,8 tấn/ha. Hiện HTX đang thu mua lúa cho bà con với mức giá 6.500 đồng – 7.000 đồng/kg lúa tươi giống CS6, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Toàn vụ dự kiến HTX sẽ bao tiêu khoảng 400 tấn lúa cho bà con. Được mùa, trúng giá, mỗi ha lúa nông dân lãi 20-25 triệu đồng/ha”.

Lúa xuân hạt chắc, được nắng nên gạo thơm ngon hơn, vì thế nhu cầu thu mua cũng cao hơn. Không chỉ các HTX, các thương lái thu gom bán cho các đại lý tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc mà người dân các nơi mua lúa để ăn cũng khá nhiều. Bà Hoàng Thị Thu ở xã Đại Đồng (Thanh Chương) cho biết: “Tôi mua dự trữ 3 tấn lúa để 3 gia đình ăn dần. Hàng tháng xát gạo, gửi đi Vinh, đi Hà Nội cho con, ăn gạo quê, an toàn, chất lượng hơn”.

Các thương lái theo máy gặt thu mua lúa tươi ngay tại chân ruộng, nông dân không mất công phơi, đỡ phí vận chuyển. Ảnh: Thanh Phúc





Giá lúa vụ xuân năm nay cao, lập đỉnh mới so với nhiều năm qua, cụ thể, lúa tươi mua tại ruộng có giá 5.700- 6.000 đồng/kg; lúa khô có giá 7.000 – 7.200 đồng/kg đối với lúa thường (cao hơn vụ xuân 2020 từ 500 – 700 đồng/kg); còn các giống chất lượng cao, lúa thơm có giá cao hơn.

Theo các thương lái, nguyên nhân giá lúa cao là bởi lúa năm nay đẹp, chắc, nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao một phần do cuối năm 2020 mưa lũ đã cuốn trôi và gây hư hỏng lượng lớn lúa gạo của bà con nông dân. Hiện giá lúa ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng cao so với mọi năm (tăng 1.500 – 1.700 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái) nên đây cũng là một yếu tố khiến giá lúa tăng cao ngay từ đầu vụ.

Được mùa, được giá, nông dân phấn khởi bám đồng, tranh thủ gặt đêm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Ảnh: Thanh Phúc





Lúa vừa được mùa vừa được giá nên nông dân rất phấn khởi, bám đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để cung ứng cho thị trường, có lãi, bà con tiếp tục đầu tư cho vụ hè thu.