Nông dân Mai Châu làm homestay thu hút du lịch

Nắm bắt được xu thế phát triển nông nghiệp gắn với du lịch là hướng đi mới mang lại lợi nhuận cao trong sản xuất, kinh doanh du lịch, Hội Nông dân huyện Mai Châu (Hoà Bình) đã hỗ trợ hội viên thành lập các mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp về du lịch…

Trở lại bản Chà Đáy, xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) ngày cuối tuần, không khí nhộn nhịp sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chúng tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt chị Sùng Y Dớ. Vừa hướng dẫn khách vẽ tranh sáp ong, chị Dớ vừa hào hứng chia sẻ câu chuyện trong những ngày nghỉ dịch.

Chị Dớ chia sẻ, đi khắp nơi mới thấy quê hương mình có nhiều cái đẹp và thú vị. Những điều tưởng chừng bình thường nơi đây như nông dân giã bánh dày, rèn dao, dệt thổ cẩm, với du khách là những điều mới mẻ. Thông qua mô hình du lịch, tôi muốn du khách được trải nghiệm, khám phá nhiều hơn và lan tỏa những hình ảnh đẹp của quê hương đến mọi miền Tổ quốc.

"Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước xây dựng homestay làm du lịch. Tôi được các cấp, ngành, cơ quan truyền thông, đặc biệt là Hội Nông dân xã, huyện tạo điều kiện nắm bắt thị trường, học các lớp nghề về hướng dẫn du lịch, nấu ăn, quản lý nhà hàng. Đến nay gia đình tôi làm du lịch khoảng 10 năm rồi, thu nhập của gia đình đã tăng cao hơn so với thời làm nương, làm rẫy", chị Sùng Y Dớ nói.

Homestay của chị Dớ được trang trí theo phong cách truyền thống, mộc mạc và có sự pha trộn với phong cách hiện đại. Ảnh: Hà Hoàng.

Những năm gần đây, du khách đến homestay bản Mông tại huyện Mai Châu ngày càng tăng, nhờ vậy gia đình chị Dớ đã tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương. Ngoài ra, chị còn giúp đỡ các hộ trong xóm cùng làm qua việc thành lập đội văn nghệ, bán thổ cẩm, hướng dẫn khách thăm quan bản.

Để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế và liên kết với nhau, Hội Nông dân huyện Mai Châu đã thành lập chi Hội Nông dân nghề nghiệp Pà Cò - Homestay H'Mông và trải nghiệm nông nghiệp. Sau 3 năm hoạt động, hiện chi Hội đã có 22 hội viên tham gia, thu nhập của các thành viên ngày càng tăng so với trước. Bà con ai nấy đều hào hứng quảng bá hình ảnh chân chất và phong tục tập quán của con người nơi đây. Mỗi năm đều có rất du nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Có thể nói làm du lịch cộng đồng vừa giúp bảo tồn thiên nhiên, vừa giải quyết vấn đề sinh kế cho người dân địa phương. Qua đó, tăng giá trị cho ẩm thực, các sản phẩm nông nghiệp, du lịch, góp phần giới thiệu và quảng bá văn hoá đặc sắc dân tộc. Xác định điều đó, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Mai Châu đã tạo điều kiện cho các hộ làm du lịch tham khảo, học tập kinh nghiệm ở những tỉnh, thành phố đã và đang thực hiện mô hình hiệu quả. Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Đàm phán, thỏa thuận với các đối tác để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản và kinh doanh du lịch.

Theo ông Phạm Thế Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19, thu nhập của các hộ làm du lịch 2 năm gần đây giảm so với trước. Tuy nhiên, với thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/hộ/năm, có thể nói mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp nông dân làm homestay đem lại lợi nhuận khá hơn so với nguồn thu truyền thống từ trồng trọt, chăn nuôi đơn thuần. Bởi không chỉ khai thác lợi thế về thiên nhiên, các hộ còn phát triển nông nghiệp sạch. Việc tự trồng rau cải bản địa, su su, mận, đào, chanh leo, hạt bí... không dùng hoá chất được khách tin tưởng, tiêu thụ dễ dàng hơn. Nhờ làm du lịch, các hội viên đã năng động hơn, trở thành những hướng dẫn viên du lịch bản địa và đem về thu nhập ổn định cho gia đình.

Bám sát Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW và hướng dẫn số 205- HD/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, các chi hội nông dân làm homestay tại huyện Mai Châu được thành lập nhằm phát huy tiềm năng, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên có cùng đam mê làm du lịch cộng đồng; hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ. Đến nay, huyện đã thành lập được 2 chi hội nông dân làm homestay ở xã Pà Cò và xã Chiềng Châu với 42 thành viên.