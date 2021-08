Những kết quả nổi bật của ngành GDĐT Sơn La trong năm học 2020 - 2021

Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bằng những giải pháp thiết thực cộng với sự nỗ lực của cán bộ, viên chức và học sinh, năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

Trong năm học 2020 - 2021, Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành một số chính sách, chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương trong việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp tăng

Theo đó, quy mô mạng lưới, trường lớp được sắp xếp, củng cố và phát triển; cơ sở vật chất trường học được tăng cường, bổ sung đồng bộ và từng bước hiện đại đã cơ bản đáp ứng đủ 1 phòng/lớp học, đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày, phòng học kiên cố đạt 69,7%; tăng 4,9% so với năm 2020.

Hệ thống thư viện, thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhà làm việc, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà ở bán trú, công trình nhà vệ sinh, nước sạch, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Đội ngũ các bộ quản lý, nhà giáo được quan tâm bổ sung và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp GDĐT trong tình hình mới. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến, tiến bộ so với các năm học trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là cấp THPT và lớp 12, năm học 2020 - 2021, ngành GDĐT tỉnh nhà đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 98,34%, tăng 2,6% so với năm 2020 (đạt 95,74%).

Điểm trung bình các môn thi của thí sinh toàn tỉnh đạt 6,04 điểm, tăng 0,4 điểm so với năm 2020. Tỉnh Sơn La đứng thứ 59/63 tỉnh thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020. Khoảng cách điểm trung bình các môn thi toàn tỉnh được rút ngắn so với điểm trung bình chung các môn thi cả nước còn 0,4 điểm (rút ngắn 0,3 điểm; năm 2020 là 0,7 điểm). Điểm trung bình cả năm lớp 12 (điểm học bạ) của học sinh toàn tỉnh là 7,24 điểm, cao hơn điểm trung bình các môn thi 1,2 điểm, rút ngắn 0,24 điểm số với năm 2020 (năm 2020 là 1,44 điểm).

Hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ và chương trình năm học 2020 - 2021

Công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1 trong năm học 2020 - 2021; Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung; chương trình lớp 2 và lớp 6 năm học 2021- 2022 được triển khai đồng bộ, toàn diện về kế hoạch. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra - đánh giá; tổ chức bồi dưỡng chu đáo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đảm bảo về cơ sở vật chất, sách giáo khoa; công tác tuyên truyền, phổ biến về chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong ngành GDĐT và xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Cầm Văn An, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Ảnh: Trung Hiếu.

Bên cạnh đó, trong năm học 2020 - 2021, ngành GDĐT tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh để thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Chính phủ về thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc ”học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học”. Nhờ đó, đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ và chương trình năm học 2020 - 2021 với chất lượng và hiệu quả tốt hơn năm học trước.

Đến nay, toàn tỉnh có 304/597 trường chuẩn quốc gia, đạt 50,92% (tăng 4,02%, năm học 2019-2020 đạt 46,9%). Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%) và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập trung học cơ sở, xóa mù chữ mức độ 1.

Xã Nậm Giôn, huyện Mường La làm tốt công tác chăm lo cho học sinh bán trú. Ảnh: A Và.

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 28,96%; trẻ mẫu giáo đạt 98,9%; trong đó mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,95%. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8% (tăng 0,1%); lớp 6 đạt 99,8%; trẻ 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 93,45%; trẻ 14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 97,27%.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển lớp 10 năm học 2020 - 2021 là 70,61% (tăng 0,61% so với năm học 2019 - 2020), trong đó: Lớp 10 hệ THPT là 12.777 (đạt 63,61%), lớp 10 hệ GDTX là 1.405 (đạt 7%).

Công tác tổ chức nấu ăn bán trú, y tế trường học cho học sinh được thực hiện đạt hiệu quả tốt, góp phần quan trọng duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông.