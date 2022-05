Mường Nhé: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

Năm học 2021 - 2022, huyện Mường Nhé đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo; duy trì, bám sát mục tiêu, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Năm học 2021 - 2022, huyện Mường Nhé có tổng số 35 trường học, 499 nhóm/lớp, với 12.026 học sinh. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường được đẩy mạnh.

Khánh thành công trình nhà lớp học Trường điểm Cà Là Pá 1, Trường PTDTBT TH Leng Su Sìn (Xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé). Ảnh: Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Nhé

Từ đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất các trường lớp ngày một khang trang. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở bậc mầm non đạt 78,1%.

Năm học 2021 – 2022, Phòng đã đảm bảo duy trì phổ cập giáo dục các cấp tại 11/11 xã. Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện dạy tiếng dân tộc theo hướng dẫn, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong quá trình xây dựng một xã hội học tập.

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Nhé cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục: Giao quyền chủ động cho các nhà trường trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên; Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học, nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

Trường PTDTBT TH Trần Văn Thọ (huyện Mường Nhé) khử khuẩn phòng lớp học trước khi đón học sinh trở lại học trực tiếp sau thời gian chuyển học hình thức khác vì dịch Covid- 19. Ảnh: Vinh Duy

Trong năm học 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 ở khối mầm non làm cho tỷ lệ chuyên cần của trẻ gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ ra lớp hàng ngày thấp, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ và chất lượng giảng dạy của giáo viên. Trước khó khăn đó, Phòng đã chỉ đạo các trường mầm non tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, thực hiện đúng đủ kế hoạch, thực hiện nghiêm thông điệp 5k. Căn cứ diễn biến và mức độ nguy cơ bùng phát dịch tại địa phương, các đơn vị trường chủ động, linh hoạt, điều chỉnh hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả, an toàn.

Ở cấp tiểu học, Phòng tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt coi trọng rèn kỹ năng nghe, đọc, nói, viết cho học sinh dân tộc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ quản lý, giáo viên.

Đối với cấp trung học cơ sở, Phòng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trương trình giáo dục, dạy đủ các môn học, đúng tiến độ chương trình. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.

Các em học sinh Trường PTDTBT TH Leng Su Sìn ủng hộ quần áo cho các bạn học sinh khó khăn tại các điểm trường trên địa bàn huyện Mường Nhé. Ảnh: Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Nhé

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, ông Phạm Thiết Chùy - Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Phát huy thành quả đạt được ở những năm học trước, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường an ninh, an toàn trường học. Phòng chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.