Đêm qua và sáng nay (30/4), tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc khiến nhiều tuyến đường ngập úng, nhiều cây xanh bị gãy, đổ.

Tại đường Ngô Quyền nhiều hộ dân bị dông lốc làm hư hỏng nhiều tấm áp phích. (Ảnh: PV)

Mưa lớn kèm theo dông lốc khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ tại thành phố Lai Châu. (Ảnh: PV)

Nhiều tấm áp phích, quảng cáo của người dân thành phố Lai Châu bị gió thổi bay. (Ảnh: PV)

Mưa lớn gây ngập úng tại đường Điện Biên Phủ, thành Phố Lai Châu. (Ảnh PV)

Tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ. (Ảnh PV)

Nhiều tuyến đường tại thành phố Lai Châu bị ngập sau trân mưa đêm qua và sáng nay. (Ảnh: PV)

Một bên mái nhà tôn của người dân bị bong bật sau trận mưa giông đêm qua. (Ảnh: PV)

Cây xanh bị bật gốc trong đợt mưa tối ngày 29/4. (Ảnh: PV)

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, từ nay (30/4) đến ngày mai (01/5), tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong đó mưa lớn tập trung vào đêm nay và sáng sớm mai, tại tất cả các huyện (Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên) và thành phố Lai Châu đều có khả năng có các điểm mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.