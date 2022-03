Lai Châu phấn đấu thành thủ phủ cây mắc ca của cả nước

Với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân, diện tích trồng cây mắc ca ở tỉnh Lai Châu tăng nhanh, đến nay đạt hơn 5200ha. Trên đà phát triển, tỉnh Lai Châu đang phấn đấu trở thành “thủ phủ” cây mắc ca của cả nước.

Nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây mắc ca. Năm 2011, tỉnh Lai Châu bắt đầu đưa cây mắc ca vào trồng thử nghiệm. Những năm tiếp theo, diện tích trồng cây mắc ca ở Lai Châu tiếp tục tăng lên, nhưng không đáng kể.

Sau một thời gian trồng thử nghiệm, nhận thấy cây mắc ca hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng trên địa bàn, cuối năm 2017, tỉnh Lai Châu đã ban hành đề án phát triển loại cây mới này. Không chỉ dừng ở việc ban hành đề án, tỉnh Lai Châu còn bổ sung nội dung hỗ trợ trồng cây mắc ca vào chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2017-2021. Chính sách này đã mở ra bước ngoặt cho sự phát triển của cây mắc ca ở tỉnh Lai Châu.

Cây mắc ca phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Đặng Văn Châu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, cho biết: Mắc ca là cây đa mục đích và là cây trồng mới ở tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế cũng như khả năng sinh trưởng của cây mắc ca trên địa bàn, tỉnh Lai Châu đã ban hành chính sách phát triển loại cây mới này. Đề án phát triển cây mắc ca của tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp và người dân tham gia. Diện tích trồng cây mắc ca ở Lai Châu cũng nhờ đó mà tăng nhanh.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 5200ha cây mắc ca. Diện tích trồng thuần mắc ca chiếm 2/3, còn lại là diện tích trồng xen với cây chè. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã và đang hình thành nhiều vùng trồng cây mắc ca tập trung. Các huyện trọng điểm trồng cây mắc ca ở Lai Châu có thể kể đến như: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.

Thực hiện đề án khuyến khích phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021, từ năm 2018-2021, huyện Than Uyên đã triển khai trồng được hơn 1000ha cây mắc ca, tập trung chủ yếu ở các xã: Mường Kim, Mường Cang, Pha Mu.

Toàn tỉnh Lai Châu có hơn 5200ha cây mắc ca. Diện tích trồng thuần mắc ca chiếm 2/3, còn lại là diện tích trồng xen với cây chè. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) cho hay: Cây mắc ca khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Than Uyên. Thời gian qua, huyện Than Uyên đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện rà soát diện tích đất có thể trồng mắc ca. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về giá trị kinh tế cũng như lợi ích của cây mắc ca. Bên cạnh đó, huyện Than Uyên cũng triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ giống, phân bón, thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư vườn ươm và trồng mắc ca.

Cây mắc ca có năng suất cao, chất lượng quả tốt, giá trị kinh tế cao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ có sự tham gia tích cực của người dân, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lai Châu cũng mạnh dạn đầu tư trồng cây mắc ca. Điển hình như: Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu, Công ty An Đức Minh, Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu, một số giống mắc ca như: 246, QN và A 83, 842, 816 đã và đang khẳng định ưu thế về: Năng suất cao, chất lượng quả tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Những giống mắc ca này đã được các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đưa vào trồng đại trà.

Hạt mắc ca khô Lai Châu thơm ngon, bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 270ha cây mắc ca đã cho thu hoạch. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cây mắc ca trồng thuần cho năng suất khoảng 3 tấn quả/ha (quả đã tách vỏ xanh). Đối với cây mắc ca trồng xen canh thì năng suất thấp hơn, vì số cây ít hơn so với trồng thuần.

"Tỉnh Lai Châu xác định mắc ca là một trong những cây trồng chủ lực. Theo định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 35.000ha cây mắc ca. Trồng mắc ca cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một số cây trồng khác. Với giá bán như hiện nay, khoảng 100.000 đồng/kg, thì trồng 1ha mắc ca có thể cho thu nhập trên dưới 300 triệu đồng. Lai Châu đang phấn đấu trở thành "thủ phủ" mắc ca của cả nước" – ông Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho hay.