Lai Châu: Nông dân Than Uyên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm gần đây, phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở Than Uyên (Lai Châu) phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Để phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đi vào chiều sâu, hằng năm, Hội Nông dân huyện Than Uyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua tới các cơ sở hội nông dân trên địa bàn. Các cấp hội nông dân trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, nông dân về các chính sách hỗ trợ sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, chính sách khuyến nông, khuyến lâm. Hội Nông dân huyện Than Uyên còn ký kết liên tịch với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong về triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; hướng dẫn cơ sở hội xây dựng mô hình kinh tế hợp tác... nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa phong trào đạt được kết quả thiết thực.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở huyện Than Uyên phát triển rộng khắp các xã, bản. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Đăng Trường – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Than Uyên, cho biết: "Để ngày càng thu hút nhiều hội viên, nông dân tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và của huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho hội viên, nông dân. Trình độ sản xuất của nông dân cũng nhờ đó mà ngày một nâng cao.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp cho các xã, thị trấn gắn với kiểm tra hoạt động của phong trào để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo sát tình hình thực tế". Việc bình xét danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp được các cấp hội nông dân huyện Than Uyên tổ chức công khai, dân chủ, khách quan. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hội viên, nông dân trên địa bàn huyện. Cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên trong sản xuất".

Nhiều nông dân ở huyện Than Uyên có thu nhấp ổn định từ trồng chè. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong giai đoạn 2017-2021, Hội Nông dân huyện Than Uyên đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Lai Châu triển khai chương trình mua phân bón trả chậm, với số lượng gần 50 tấn phân bón các loại cho 142 hội viên, nông dân. Ngoài triển khai cho hội viên nông dân vay vồn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Than Uyên còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Than Uyên duy trì các chương trình vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ trên 107 tỷ 746 triệu đồng/2.277 hộ vay; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện dư nợ 22 tỷ 939 triệu đồng/1.014 hộ vay. Các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích đã phát huy hiệu quả, nhiều hộ vươn lên khá, giàu và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Chỉ tính riêng năm 2021, toàn huyện Than Uyên có gần 1000 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 926 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 280 hộ so với năm 2017.

Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Điển hình mô hình chăn nuôi khép kín của ông Kiều Duy Đọn, dân bản Sen Đông, xã Mường Than. Hiện trang trại có trên 100 lợn nái, 300 lợn thịt, 32 bò Lai Sind, hàng trăm con gia cầm các loại; mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Mô hình V.A.C của anh Lò Văn Hương, ở bản Đán Đăm, xã Hua Nà với việc nuôi trâu bò sinh sản kết hợp làm máy xay sát mua thóc bán, đào ao thả cá, trồng rừng, thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Từ phong trào đã góp phần khích lệ, động viên hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu. Hội viên, nông dân huyện Than Uyên đã giúp nhau hàng nghìn cây giống và ngày công lao động

Phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở Than Uyên đã mang lại những hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Đời sống, thu nhập của hội viên, nông dân trong huyện cũng nhờ đó mà ngày càng cải thiện, nâng cao.