Lai Châu: Hội nông dân phường Đông Phong chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Hội Nông dân phường Đông Phong (TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội nông dân phường Đông Phong xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội Nông dân phường Đông Phong luôn xác định và đặt lên hàng đầu công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. "Tổ chức hội có vững mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của hội và phong trào nông dân đạt kết quả cao. Xác định được tầm quan trọng đó, Hội Nông dân phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện" – chị Lê Thị Hương – Chỉ tịch Hội Nông dân phường Đông Phong nhấn mạnh.

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, Hội Nông dân phường Đông Phong đã tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và Hội Nông dân cấp trên phát động.

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân được tổ chức với đông đảo hội viên tham gia. (Ảnh: HND phường Đông Phong)

Mặt khác, Hội Nông dân phường Đông Phong luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hằng năm, Hội Nông dân phường duy trì tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết công tác hội và các phong trào nông dân. Từ đó rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Hội nông dân phường Đông Phong bồi dưỡng cán bộ, hội viên, xây dựng Hội phát triển vững mạnh

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, chị Lê Thị Hương – Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Phong, cho biết: "Để tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hội, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của Hội. Bên cạnh đó, Hội chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hội vững về chuyên môn, tâm huyết với hoạt động hội và phong trào nông dân".

Hội Nông dân phường Đông Phong thăm và tặng quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn . (Ảnh: HND phường Đông Phong)

Năm 2021, Hội Nông dân phường Đông Phong đã rà soát, giới thiệu sang Đảng ủy phường bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân phường, giai đoạn 2020-2025; thường xuyên cử cán bộ có năng lực, phẩm chất tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm 2021, Hội Nông dân phường Đông Phong đã kết nạp được 24 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 387 người, trong đó có 38 hội viên là đảng viên.

Nhằm khích lệ nông dân hăng say lao động sản xuất, Hội đã phát động phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Do đi đúng với nguyện vọng của đại đa số nông dân nên phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được đông đảo hội viên, nông dân đăng ký tham gia. Qua kết quả thẩm định trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn, trên địa bàn phường có 88 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp tại 6 chi hội, trong đó: cấp trung ương 1 hộ, cấp tỉnh 11 hộ, thành phố 23 hộ, cấp phường 53 hộ. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân.

Hội nông dân thành phố trao giấy chứng nhận hộ SXKDG cấp tỉnh cho các hội viên phường Đông Phong. (Ảnh: HND phường Đông Phong)

Cùng với các phong trào thi đua, Hội Nông dân phường Đông Phong thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên nông dân của phường tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi hội nông dân ở các bản, tổ dân phố duy trì sinh hoạt chi hội mỗi quý một lần. Nội dung các buổi sinh hoạt cũng thường xuyên được thay đổi, tạo hứng thú cho các hội viên, nông dân tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt, các hội viên, nông dân được trao đổi, học hỏi lẫn nhau về cách làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Hội Nông dân phường Đông Phong thường xuyên tổ chức hội nghị, lớp tập huấn cho các hội viên.(Ảnh: HND phường Đông Phong)

Từ những hoạt động thiết thực đó, đã góp phần làm thay đổi về mọi mặt đời sống của các gia đình hội viên, nông dân. Năm qua, Hội đã vận động 384 hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng tổ dân phố, bản văn hóa, phường văn hóa; 355 hộ hội viên ký cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cán bộ, hội viên, nông dân phường Đông Phong tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, thực hiện bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Với các giải pháp đồng bộ và nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nông dân phường Đông Phong luôn được Hội Nông dân thành phố Lai Châu đánh giá và xếp loại tổ chức hội vững mạnh. Năm 2021, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3/6 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.