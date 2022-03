Lai Châu: Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ và lưu hành tiền giả .

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ xuất hiện một số đối tượng nghi vấn, có hành vi dùng Nhân dân tệ giả để mua bán, trao đổi. Qua tiến hành điều tra, xác minh thông tin, khoảng 17 giờ ngày 27/3, tại khu vực biên giới thuộc bản Tả Phìn, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang hai đối tượng gồm Giàng A Sài (39 tuổi) và Giàng A Da (50 tuổi), cùng trú tại bản Sàng Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ đang trên đường tiêu thụ tiền giả. Hai đối tượng bị công an bắt giữ.(Ảnh: Vương Trang) Vật chứng thu được tại hiện trường là 280 tờ tiền giấy giả có cùng một SERI, mệnh giá 100 Nhân dân tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng). Tại cơ quan công an, Sài và Da khai nhận là họ hàng, muốn kiếm tiền nên hai đối tượng đã mua số tiền giả trên để đem bán kiếm lời. Tuy nhiên đang trên đường đưa đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tang vật của vụ án.(Ảnh: Vương Trang) Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể bị phạt từ 3 năm tù đến chung thân. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thanh Ngân-Phạm Hoài