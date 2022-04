Hội Nông dân Lương Sơn: Khai trương cửa hàng nông sản an toàn

Hội Nông huyện Lương Sơn (Hoà Bình) đã khai trương cửa hàng nông sản an toàn, có tem truy suất nguồn gốc tới người tiêu dùng...

Địa bàn Lương Sơn ngày càng có nhiều nông sản

Để hỗ trợ nông dân có địa điểm tiêu thụ nông sản ổn định, phát triển kinh tế, Hội Nông huyện Lương Sơn (Hoà Bình) đã tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn. Qua đó, nhằm giới thiệu quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng an toàn, có tem truy suất nguồn gốc tới người tiêu dùng.

Hiện nay, toàn tỉnh Hoà Bình có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, do hội viên nông dân sản xuất được quản lý như: Rau hữu cơ, huyện Lương Sơn; măng tây, huyện Kim Bôi; dưa lưới, huyện Lạc Thuỷ; cam, huyện Cao Phong, Lạ Thuỷ; gà, huyện Lạc Sơn; rau su su, bưởi đỏ (Tân Lạc)… và rất nhiều sản phẩm đặc trưng khác. Từ những sản phẩm chất lượng đó, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp của hội viên, giúp cho bà con vừa tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi khai trương cửa hàng nông sản an toàn tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Hà Hoàng.

Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào thi đua năm 2022, Hội Nông dân huyện Lương Sơn đã tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn, nhằm giới thiệu quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng an toàn, có tem truy suất nguồn gốc của nông dân trong tỉnh và ngoài tỉnh tới người tiêu dùng tại thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Việc làm thiết thực này của các cấp Hội, nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm. Để đạt được kết quả trên, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm sinh học, các loại thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi trong danh mục được phép sử dụng.





Các đại biểu cắt băng khai trương cửa hàng ông sản an toàn tới người tiêu dùng. Ảnh: Hà Hoàng.

Nhiều nông sản sạch được sản xuất trên đất Lương Sơn

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình còn chỉ đạo các cấp Hội ở cơ sở xây dựng và nhân rộng các mô hình "nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm vì sức khoẻ cộng đồng". Hỗ trợ các hội viên đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, thiết kế bao bì sản phẩm, giới thiệu quảng bá nông sản an toàn đến người tiêu dùng.

Cừa hàng nông sản an toàn mới khai trương ở địa chỉ: 451, đường Trần Phú, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình). Ảnh: Hà Hoàng.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương cửa hành nông sản an toàn tại huyện Lương Sơn, ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân huyện chịu trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết mà chủ cửa hàng đã ky kết với tổ chức Hội.

Đồng thờim, yêu cầu cửa hàng nông sản chỉ kinh doanh những mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không được sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia hoá chất không rõ nguồn gốc ngoài danh mục cho phép trong sản xuất. Không được kinh doanh nông sản, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, chấp hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân và cơ quan chức năng. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm, nông sản an toàn gắn với việc xây dựng thương hiệu, tạo uy tín của cửa hàng và cung cấp cho thị trường những nông sản tốt nhất, an toàn nhất.

Ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tặng hoa chúc mừng tại buổi khai trương cửa hàng nông sản an toàn ở huyện Lương Sơn. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong buổi khai trương cửa hàng nông sản, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cũng đề nghị Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ và các phòng, ban, ngành chuyên môn huyện Lương Sơn trong thời gian tới, tạo điều kiện tốt nhất để hội hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông dân văn minh, hiện đại trên địa bàn huyện Lương Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung.