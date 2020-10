Hà Tĩnh: Trao thưởng lực lượng phá án vụ con rể truy sát nhà mẹ vợ cũ

Chiều 30/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho các lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng giết người trong vụ án nghiêm trọng xảy ra ngày 28/9 tại phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận, biểu dương sự mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia phá án.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho các đơn vị đã tham gia phá án.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người; các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, hòa giải để mọi người dân hiểu được bản chất sự việc, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra như vụ án nói trên.

Bên cạnh đó tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động có tổ chức, cướp, trộm cắp tài sản…, góp phần kiểm chế làm giảm tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 28/9, người dân ở Tổ dân phối 4, phường Hà Huy Tập, Tp Hà Tĩnh nghe tiếng kêu cứu phát ra ở ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, ở số 59 ngõ 141 đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tâp, Tp Hà Tĩnh). Lúc chạy tới, người dân phát hiện bà Vân cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Nhung và chị Bùi Thị Huỳnh đều bị đâm trọng thương. Thời điểm này, họ cũng nhìn thấy Hải - con rể bà Vân rời khỏi căn nhà. Do vết thương nặng, chị Bùi Thị Nhung đã tử vong ngày sau đó còn bà Vân và chị Huỳnh đang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong thủ phạm Lê Minh Hải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Tới ngày hôm sau, nạn nhân thứ 2 cũng tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường, cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh và truy tìm dấu vết của đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, 5 tiếng sau khi đối tượng bỏ trốn, Công an TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ được Lê Minh Hải, khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Với những chứng cứ thu thập được, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 30/9 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Lê Minh Hải về tội "Giết người", hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đối tượng Lê Minh Hải bị bắt giữ sau gần 6 giờ gây án.

Để động viên các lực lượng đã nhanh chống phối hợp kịp thời bắt giữ đối tượng giết người nói trên. Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho các lực lượng.