Giá nhiều loại trái cây đồng loạt tăng cao kỷ lục

Trong tháng 9/2020, tại thị trường nội địa, giá nhiều loại trái cây của Việt Nam tăng mạnh, thậm chí lên mức kỷ lục. Xuất khẩu trái cây cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi ồ ạt xuất sang EU theo Hiệp định EVFTA.

Những loại trái cây được canh tác theo các quy trình sản xuất an toàn sẽ có nhiều cơ hội tại thị trường EU. Ảnh: N.H

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), trong tháng 9/2020, giá một số loại trái cây trong nước có xu hướng tăng - giảm trái chiều, song phần lớn đều có chiều hướng tăng mạnh.

Điển hình như, tại Kiên Giang, giá chuối xiêm tăng trở lại, lên mức 9.000-10.000 đồng/nải, gấp 5 lần so với thời điểm bị mất giá kéo dài từ năm ngoái sang đầu năm nay. Theo nhà vườn, giá chuối đang tăng cao, ngoài việc thị trường tiêu thụ tốt, thương lái đẩy mạnh thu mua thì nguồn cung cũng bị hạn chế trong bối cảnh ảnh hưởng mưa bão.

Tương tự, giá mít Thái ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ,... đồng loạt tăng mạnh, có thời điểm lên đến gần 70.000 đồng/kg.

Hiện mít Thái loại 1, trọng lượng từ 8 kg/trái trở lên, được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000-68.000 đồng/kg; loại 2 dưới 8 kg/trái từ 50.000-55.000 đồng/kg, tăng hơn 25.000 đồng/kg so với cuối tháng 8, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng và cao hơn 15.000 đồng/kg so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái.

Cùng chung xu hướng tăng giá, giá dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh được thu mua tại vườn từ 100.000-120.000 đồng/quả (tùy trọng lượng), tăng 20.000-25.000 đồng/quả so với tháng 6 âm lịch do nhu cầu của rất nhiều du khách từ các nơi ngoài tỉnh đến huyện Cầu Kè trong dịp lễ hội Vu Lan và dịp Trung thu.

Về mặt xuất khẩu, 9 tháng năm 2020, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 2,5 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của rau quả Việt xuất khẩu trong 8 tháng năm 2020 với 58,2% thị phần, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2019. Còn lại rau quả Việt xuất sang hầu hết các thị trường khác đều tăng mạnh.

Xuất khẩu rau quả thời gian gần đây đáng chú ý nhất là việc tận dụng cơ hội từ EVFTA để thúc đẩy xuất khẩu sang EU.

Số liệu từ Bộ NN&PTNT cho thấy, trị giá xuất khẩu các sản phẩm rau quả, trái cây của Việt Nam sang thị trường EU trong tháng 8/2020 (tháng đầu tiên EVFTA có hiệu lực-PV) ước đạt 14,7 triệu USD, tăng 25,2% so với tháng 7/2020 và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2020, hoạt loạt lô trái cây của Việt Nam cũng được xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA và hưởng thuế suất ưu đãi 0%

Cụ thể, giữa tháng 9/2020 vừa qua, lô chanh leo 100 tấn lên đường sang EU để chinh phục thị trường khó tính này. Ngay sau đó, lô hàng gồm 20.000 quả dừa tươi, 12 tấn bưởi da xanh và 3 tấn thanh long của một doanh nghiệp cũng được xuất sang EU bằng đường tàu biển và hàng không.

EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của rau quả Việt Nam. Xuất khẩu nông sản của nước ta được hưởng lợi ngay khi EVFTA có hiệu lực. EU cam kết mở cửa rất mạnh cho rau quả Việt Nam bằng việc xóa bỏ ngay 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả.

Mức cam kết này của EU tạo ra lợi thế lớn về giá cho rau quả Việt Nam, đặc biệt trong cạnh tranh nhập khẩu vào EU với các nước có cùng ngành hàng về rau quả chưa có FTA với EU như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia,...

Bộ NN&PTNT nhìn nhận, đây là cơ hội to lớn cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào thị trường này trong thời gian tới.

Trị giá nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 9/2020 ước đạt 121 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 9 tháng năm 2020 đạt 939 triệu USD, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Australia là các thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu lần lượt là 205 triệu USD (chiếm 25,1% tổng trị giá nhập khẩu, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm trước); 204,5 triệu USD (chiếm 25%, tăng 8,6%) và 70,6 triệu USD (chiếm 8,6%, giảm 4,4%).