Điện Biên: Xóa "điểm đen" tai nạn giao thông trên các tuyến đường

Theo thống kê từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh hiện có 32 "điểm đen" và 96 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT).

Tại hầu hết các "điểm đen" TNGT đều có tầm nhìn hạn chế, bị che khuất, dốc cục bộ lớn, cua hẹp, gấp; các góc ngã ba, ngã tư không có hệ thống đèn chiếu sáng về ban đêm; không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông; những cung, đoạn chất lượng mặt đường không đảm bảo; hệ thống biển báo, vạch sơn giải phân cách mờ, có nơi không có; mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà"…

Công ty Cổ phần Đường bộ 226 Điện Biên xử lý điểm đen tiềm ẩn gây tai nạn giao thông tại KM29 Quốc lộ 4H. Ảnh: Vinh Duy

Bên cạnh lý do chất lượng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông chưa tốt, TNGT thường xảy ra tại các "điểm đen" còn do ý thức của một số người tham gia giao thông kém, số trường hợp vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) còn cao, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa; trên các tuyến quốc lộ và khu vực nông thôn.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là: Lái xe vi phạm nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường; vi phạm quy định về tốc độ, chở quá số người quy định; người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định... những hành vi này rất dễ gây va quệt và TNGT. Theo tổng hợp từ các cơ quan chức năng, hàng năm tại các "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT, số vụ TNGT chiếm trên 50%; số người chết và người bị thương chiếm trên 70% trong tổng số vụ, số người chết, người bị thương do TNGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước thực trạng đó, những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành GTVT triển khai đồng bộ các giải pháp xóa "điểm đen", vị trí tiềm ẩn TNGT. Trong đó, đầu tư nâng cấp những đoạn đường xuống cấp; bạt taluy mở rộng tầm nhìn những đoạn cua hẹp, gấp; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện Luật Giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở hoặc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm là những giải pháp quan trọng hàng đầu.

Các điểm đen trên Quốc lộ 4H đang được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên rà soát để tiến hành cắt cua, xóa điểm đen. Ảnh: Vinh Duy

Triển khai thực hiện xóa "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT, các cơ quan chức năng tập trung rà soát, xác định các vị trí này trên các tuyến, cung đường. Trên cơ sở đó, Ban ATGT tỉnh kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp giảm thiểu, chấm dứt TNGT tại những cung đường này. Chủ yếu là giao cho ngành GTVT nâng cao chất lượng hạ tầng mạng lưới giao thông trên địa bàn nói chung, hạ tầng giao thông tại các "điểm đen" và điểm tiềm ẩn TNGT nói riêng. Các cơ quan chuyên môn đầu tư điều chỉnh cục bộ yếu tố bình đồ, dốc dọc, cải thiện tầm nhìn tại các đường cong cua gấp nguy hiểm, bán kính nhỏ, bổ sung hệ thống an toàn giao thông như: Đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, lắp đèn tín hiệu, biển cảnh báo, giải tỏa tầm nhìn...

Từ năm 2019 đến nay, Sở GTVT đã tiến hành đầu tư, chuẩn bị đầu tư 126 công trình xử lý "điểm đen" và điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến quốc lộ (QL) được giao ủy thác quản lý; tổng mức vốn được phê duyệt là 341 tỷ đồng. Đồng thời lắp đặt trên 500 biển cảnh báo, đèn tín hiệu và tiêu dẫn đường. Điển hình là xử lý các "điểm đen" TNGT tại Km43+630, Km45+300 trên QL4H; điểm tiềm ẩn TNGT tại Km278+130, Km284+640 trên QL279; "điểm đen" TNGT tại Km475+600, Km477+200 trên QL6…

Năm 2021, các đơn vị thuộc Sở GTVT đã và đang triển khai thi công 19 công trình xóa điểm mất an toàn giao thông. Trong đó có 6 "điểm đen" và 58 điểm tiềm ẩn TNGT. Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát lại các điểm đen, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để có phương án, cắt cua, xóa điểm đen.

Tại KM51 Quốc lộ 4H thường xuyên xảy ra đá rơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điểm đen này đang được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên xử lý. Ảnh: Vinh Duy

Song song với công tác đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, UBND tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Điển hình là Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh chủ động phối hợp lực lượng công an cấp xã, các ngành, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội vận động quần chúng tham gia bảo vệ TTATGT. Lực lượng CSGT còn thường xuyên huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng linh hoạt các biện pháp cả công khai và hóa trang, sử dụng camera, máy đo tốc độ, đo nồng độ cồn tại tất cả các "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương trên địa bàn tỉnh năm sau đều giảm hơn năm trước.