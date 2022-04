Điện Biên Phủ: 30 năm trưởng thành và phát triển

Hôm nay (17/4), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (18/4/1992-18/4/2022) và đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ .

Từ 30 năm trước, ngày 18/4/1992, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-HĐBT, thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu. Đến năm 2003, thị xã được công nhận là đô thị loại III và chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Thành phố Điện Biển Phủ (18/4/1992-18/4/2022) và đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thu Hường

Qua 30 năm, nhờ xác định đúng hướng đi bằng việc phát huy giá trị tiềm năng, thế mạnh nên kinh tế- xã hội của thành phố miền núi nơi cực tây tổ quốc đã vươn lên phát triển mạnh mẽ. Năm 2021, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thành phố đạt 6.379 tỷ đồng, tăng 14,8 lần so với năm 2003. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 605,4 lần so với năm 1993. Sản lượng lương thực có hạt đạt 18.891 tấn, tăng 14,2 lần so với năm 2002.

Chất lượng đời sống của người dân được tăng lên rõ rệt sau 30 năm về cả vật chất lẫn tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia giảm từ 50% (năm 1993) xuống hiện chỉ còn 1,97% (năm 2021). 100% dân số được dùng điện, 100% phường xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, được phủ sóng phát thanh truyền hình, có nhà văn hóa…

Bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Các công trình văn hóa, thể thao, hệ thống công sở, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... được đầu tư xây dựng khá khang trang, hiện đại; các di tích lịch sử trên địa bàn được quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo và khai thác, sử dụng có hiệu quả; tỷ lệ nhà ở kiên cố của nhân dân tăng lên.

Đồng chí Hà Quang Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hường

Dự án Đường 60m; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m; các điểm tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; các điểm tái định cư thuộc dự án Đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m; Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Thành phố Điện Biên Phủ… đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo động lực và thay đổi to lớn diện mạo của đô thị. Các tuyến đường phố, các điểm di tích lịch sử được trồng cây xanh, cây cảnh, cây hoa ban vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa tạo cảnh quan thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp và thu hút khách du lịch.

Phấn đấu xây dựng đến năm 2025, Thành phố Điện Biên Phủ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II. Ảnh: Thu Hường

Kế thừa truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Thành phố Điện Biên Phủ vững tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả phát triển hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển chung của tỉnh, của đất nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân Thành phố và sự kỳ vọng của tỉnh. Sắp tới, Thành phố Điện Biên Phủ quán triệt sâu sắc và nhất quán quan điểm của Đảng "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên" để từ đó thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt ra.

Phấn đấu xây dựng đến năm 2025, Thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; được công nhận là đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị thương mại, dịch vụ trên địa bàn đạt 7.690 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt trên 470 tỷ đồng... và Điện Biên Phủ sớm trở thành một đô thị văn minh, giàu, đẹp, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Tây Bắc.

Nhìn lại chặng đường 30 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, tuy còn có những mặt tồn tại, hạn chế, song Thành phố Điện Biên Phủ luôn khẳng định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Thành phố tự hào về sự phát triển, về những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.