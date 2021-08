Điện Biên: Phá chuyên án ma tuý lớn thu 98 bánh heroin

Hôm nay, ngày 13/8, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng phá thành công chuyên án 121V, bắt giữ 2 đối tượng, thu số lượng lớn ma tuý.

Vào hồi 1h30 phút ngày 13/8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ, Mường Chà, thị xã Mường Lay; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh); Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh); Đồn Biên phòng Mường Mươn; Phòng 5 Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) phá thành công chuyên án 121V, bắt quả tang đối tượng Vàng A Súa, sinh năm 1988, trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.



Đối tượng Vàng A Súa (áo trắng) và tang vật thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Tang vật thu giữ 98 bánh heroin, khối lượng khoảng 34,3 kg. Đấu tranh mở rộng chuyên án vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hoà, sinh năm 1988, trú tại xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) về hành vị vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma tuý trên vào Điện Biên với tiền công 300 triệu đồng từ một người không rõ danh tính và đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Điện Biên điều tra mở rộng.