Đảm bảo tiến độ thi công Gói thầu xây lắp số 8 tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Gói thầu xây lắp số 8 (gồm 2 đoạn tuyến: Km128+040 đến Km137+040 và Km137+960 đến Km146+040) . Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, các nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị, nguồn lực có kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ thi công.

Tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 147km, điểm đầu tại nút giao IC 16 của đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại Km34 + 800 Quốc lộ 4D, quy mô đường cấp 3 miền núi.

Gói thầu xây lắp số 8 là gói thầu đầu tiên của Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, chính thức được khởi công và dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 6/2024. Gói thầu với tổng chiều dài hơn 18km. Xây dựng đoạn tuyến Km128+040 - Km137+040 và Km137+960 - Km146+540 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Điểm đầu gói thầu: Km128+040 thuộc xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; điểm cuối gói thầu: KM146+540 thuộc phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Gói thầu có tổng giá trị trên 285 tỷ đồng, được khởi công xây dựng đầu tiên trong toàn tuyến từ cuối tháng 12 năm 2021 do Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Hà Nội) và Công ty TNHH số 10 Lai Châu thi công. Trước đó, khi địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, các nhà thầu triển khai nhân lực, phương tiện thi công ngay đến đó.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công tiến hành dăng dây nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông . (Ảnh: Phạm Hoài)

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Đình Cao – Cán bộ kỹ thuật, Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Hà Nội) cho biết: Chúng tôi hiện đang triển khai thi công hai đoạn: đoạn số 1 từ km128+040 đến 137+040 ; đoạn số 2 từ km137+960 đến 139+300. Thời điểm hiện tại, trên công trường có khoảng 40 nhân công; 4 máy xúc, 2 máy ủi, 6 ô tô, 2 máy lu tập trung thi công. Vào giữa tháng 3, sau khi có đủ mặt bằng sẽ huy động thêm máy móc, nhân lực tập trung làm các hạng mục phụ trợ trên tuyến để đảm bảo tiến độ dự án. Đối với công tác phòng dịch Covid-19, chúng tôi thường xuyên chủ động test nhanh cho công nhân lao động, yêu cầu công nhân trên công trường phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Nói về những khó khăn trong quá trình triển khai thi công, anh Cao cho hay, do tuyến đường vừa triển khai thi công, vừa khai thác nên nhà thầu gặp không ít khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Khó khăn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện đoạn tuyến do đơn vị thi công mới giải phóng mặt bằng được hơn 5,5km. Thêm vào đó, một số công trình trên tuyến như: đường điện, đường thông tin vẫn chưa được di dời, nên đơn vị vẫn chưa thể triển khai thi công.

Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Hà Nội) đẩy nhanh tiến độ thi công Gói thầu xây lắp số 8 tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.(Ảnh: Phạm Hoài)

Được biết, sau hơn 2 tháng triển khai thi công, Ban Quản lý dự án 2 – đại diện chủ đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên xuống thực địa chỉ đạo các đơn vị xây dựng khẩn trương dồn lực thi công Gói thầu xây lắp số 8; có mặt bằng "sạch" đến đâu tăng tốc đến đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, có giải pháp bù tiến độ đã chậm do ảnh hưởng của nhiều yếu tố để tăng ca, tăng phương tiện, thiết bị, nhân lực trên công trường, quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ mà Bộ Giao thông Vận tải đặt ra với thời gian hoàn thành năm 2024.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc được xây dựng trên địa phận các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, gồm 2 tuyến chính, với tổng mức đầu tư 5.339.591 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sẽ giúp xe đi từ thành phố Lai Châu về đến Hà Nội chỉ còn 4 giờ 30 phút đến 5 giờ so với 6-7 giờ như hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Qua đó, giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông. Tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh và các vùng kinh tế; xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nơi có dự án đi qua.