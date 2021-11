Trước diễn biến phức tạp, nguy cơ gia tăng các loại tội phạm, Công an thành phố Sơn La đã tập trung tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết các nguyên nhân nảy sinh tội phạm, đấu tranh, triệt xóa các điểm ma túy, đảm bảo sự bình yên, an toàn cho thành phố.

Công an thành phố Sơn La kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an thành phố đã tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 150.000 lượt người tham gia; thực hiện trên 5.000 lượt tuần tra vũ trang; kiểm điểm, răn đe hơn 1.700 lượt người, đưa 116 đối tượng vào giáo dục; đưa 69 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; điều tra, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 333 vụ với 398 đối tượng đạt 100%, trong đó có 47 vụ về trật tự xã hội; tiếp nhận, thụ lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm.

Nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị lực lượng Công an thành phố phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên Thượng tá Đặng Văn Hiệp, Phó Trưởng Công an thành phố Sơn La cho biết: Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, trong thời gian qua, Công an thành phố đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Mưu trí, dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, cương quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là ngăn chặn "cái chết trắng" trong cộng đồng đó là nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an thành phố.

Trung tá Phạm Thu Hằng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an thành phố Sơn La chia sẻ: Với chức năng đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, môi trường, ma túy, hàng năm, Đội đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố đề ra nhiều Kế hoạch, chương trình, biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, phòng ngừa vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Đội đã phát hiện 33 vụ với 33 đối tượng, vật chứng thu giữ gồm 1,80 gam Heroin; hơn 7.000 viên ma túy tổng hợp; khởi tố 4 vụ với 5 bị can phạm tội về lĩnh vực kinh tế; 54 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, xử phạt vi

Hiện nay, các loại tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi thậm chí là áp dụng công nghệ cao, vi đó chúng tôi tăng cường giáo dục tư tưởng, đối với cán bộ chiến sỹ luôn nghiên cứu tài liệu, học hỏi lẫn nhau, phối hợp với địa phương, với quần chúng nhân dân kịp thời nằm bắt thông tin đấu tranh với các loại tội phạm,

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an thành phố Sơn La học triển khai các phương án đấu tranh với các loại tội phạm. Anh: Văn Ngọc

Một trong những vụ án điển hình mà Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy đã phá thành công đó là "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cụ thể, vào ngày 5/10, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhà ở, nơi làm việc của vợ chồng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh, thu giữ 371 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản nhà đất, ô tô, xe máy…cùng với một số vật chứng, giấy tờ có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Với thủ đoạn cho vay tiền với hình thức mua bán tài sản, thuê tài sản, yêu cầu người vay tiền ký vào các hợp đồng mua bán, thuê tài sản (ô tô, xe máy), tiền lãi hàng tháng người vay phải trả được tính là tiền thuê tài sản… đã xác minh được hàng trăm bị hại. Hiện nay, đời sống xã hội ngày càng xuất hiện nhiều loại tội phạm có thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận; tuy nhiên với bản lĩnh Công an thành phố đã lập và phá nhiều chuyên án,giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đối tượng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại phường Chiềng Sinh là địa bàn tập trung đông dân cư, có nhiều hộ tạm trú sinh sống, buôn bán, kinh doanh; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn; do vậy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Đại úy Trần Việt Hải, Phó Trưởng Công an phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La cho biêt: Công an phường đã phối hợp với ban bảo vệ dân phố, tổ quy tắc của phường làm tốt công tác trật tự hành lang giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn phường, đảm bảo đường thông, hè thoáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là khu vực tập trung đông dân cư như khu vực Chợ Noong Đúc… Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an phường còn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra rà soát các đối tượng đi từ nơi khác về; quản lý tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại khu dân cư.

Lực lượng công an phường đã chủ động triển khai lực lượng, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Trọng tâm là công tác nắm hộ nắm người, giải quyết an ninh trật tự tại địa bàn, chủ động phân công lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo trên các tuyến đường trong giờ cao điểm, đặc biệt tuần tra đêm trên tuyến đường quốc lộ và các điểm xung yếu.

Công an Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La tăng cường kiểm tra tạm trú tạm vắng trên địa bàn: Ảnh: Văn Ngọc

Ông Trần Xuân Hùng, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La Chia sẻ: Địa bàn tổ 1 rất là đông dân cư, tình hình an ninh rất là phức tạp. Tổ dân phố phối hợp với cả cảnh sát khu vực, thường xuyên đi tuần tra, kiểm tra tạm trú tạm vắng, nắm tình hình kịp thời báo cảnh sát khu vực.

Có thể thấy, hiện nay, tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh; cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch, song Công an thành phố quyết tâm tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân trong tình hình mới.