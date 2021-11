Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 1.200 viên ma túy tổng hợp

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 1.200 viên ma túy tổng hợp tại bản Pàn, xã Nậm Ty.

Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Sông Mã cho biết, vào lúc hơn 16h ngày 14/11/2021, tại bản Pàn (xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã phối hợp với Công an xã Nậm Ty đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Xiên (bên trái) và Phú cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Phượng.

Theo đó, 2 đối tượng là: Lò Văn Xiên, SN 1976 (trú tại bản Nà Há, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La); Lường Văn Phú, SN 1978 (trú tại bản Xanh, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác.

Được biết 2 đối tượng Xiên và Phú đều đã có tiền án về tội ma túy (Xiên có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Phú có một tiền án về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.









Tang vật thu giữ và 1.200 viên ma tuý tổng hợp. Ảnh: Minh Phượng.