Bắc Ninh: Truy tố chủ quán nhắng nướng về tội "Làm nhục người khác"

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân ra trước Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử các bị can về tội “Làm nhục người khác” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật hình sự.

Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 01/9/2020 cơ quan CSĐT công an thành phố Bắc Ninh đã ban hành bản Kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố đối hai bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi “Làm nhục người khác”.

Kiểm sát viên tiến hành phúc cung đối với các bị can.

Quá trình truy tố, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân, các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân. Đồng thời làm việc với người bị hại là chị D.T.H để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.

Xét thấy đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân ra trước Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử các bị can về tội “Làm nhục người khác” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật hình sự.