Tối 27/3, tại Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế trọng thể diễn ra lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992- 1/4/2022).

Ninh Bình là một vùng đất cổ, nơi có con người cư trú từ thời tiền sử cách đây hơn hàng ngàn năm. Những kết quả khảo cổ học mới được phát hiện tại cố đô Hoa Lư và một số địa danh trong tỉnh đã cung cấp thêm nhiều bằng chứng khoa học cho thấy nơi đây đã từng là một trị sở to lớn ngay từ Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, trước khi hình thành kinh đô Hoa Lư.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Ảnh: Đ P

Qua bao thăng trầm của lịch sử, từ thời kỳ nhà Đinh cho tới nhà Nguyễn Tây Sơn, vùng đất này đã qua nhiều tên gọi, trong đó năm Gia Long thứ 5, đổi thành đạo Thanh Bình. Tới năm Minh Mạng thứ 3 (1822), đạo Thanh Bình được đổi thành đạo Ninh Bình, tên gọi Ninh Bình với hàm ý là vùng đất an toàn, vững chãi, bình yên có từ đó.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần yêu nước, anh dũng, kiên cường, giành nhiều chiến công hiển hách, góp phần cùng cả nước đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau 16 năm hợp nhất với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh, ngày 1/4/1992, tỉnh Ninh Bình chính thức được tái lập và đi vào hoạt động.



Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Ảnh: Đ P

Những thành quả của 30 năm qua là kết tinh của lịch sử văn hóa, của sự đồng lòng, phấn đấu của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua.



Với tinh thần ấy, ông Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số vấn đề để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh Ninh Bình quan tâm trong thời gian tới.

Trong đó, tỉnh Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đặc thù riêng có của mình, nhất là lợi thế vị trí kết nối khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Bắc, nằm trong tứ giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong phát triển kinh tế xã hội phải hết sức quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường. Phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa cao đẹp của vùng đất Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến trong phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát triển du lịch; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người con quê hương Ninh Bình trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Cùng với đó, Ninh Bình phải hết sức quan tâm công tác quốc phòng, an ninh; chú trọng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn..., bảo đảm ổn định xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, tăng cường và tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng và quy chế làm việc.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu. Ảnh: N B

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, sau phần lễ, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 tái lập tỉnh.



Buổi lễ có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Đ P

Các tiết mục theo từng chương nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của quê hương, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh; đồng thời giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt với những tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, hoạt cảnh chèo với ca múa hiện đại.

Đặc biệt, thông qua việc lắp đặt các màn hình LED, kết hợp với hệ thống âm thanh sống động và đèn chiếu sáng công nghệ hiện đại đã tạo hiệu ứng trong không gian ba chiều mang đến cảm nhận chân thực cho khán giả.