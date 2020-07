Vì sao TP Hà Giang mưa lũ, ngập lụt nặng nề?

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc khẳng định, mưa lũ xảy ra đêm 20/7 và ngày 21/7 tại TP Hà Giang (Hà Giang) khiến nơi đây ngập sâu không liên quan đến tình hình mưa lũ ở Trung Quốc.

Không liên quan đến mưa lũ ở Trung Quốc

Đêm 20/7 và ngày 21/7, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê và TP Hà Giang của tỉnh Hà Giang.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường của TP Hà Giang ngập sâu.

Ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc cho biết, thường những đợt lũ xảy ra là từ thượng nguồn và xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lần này lại chỉ tập trung ở Hà Giang.

TP Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng. Xung quanh thành phố là các rãnh núi cao nên lượng nước dồn về rất nhanh.

Cũng theo ông Tuấn, lũ xuất hiện tại Hà Giang chỉ trên mức báo động 2 nhưng tập trung cục bộ ở một vài điểm nên gây ngập úng nhiều. Sau đó, lượng nước ứ đọng tại các điểm tràn ra gây ngập hết cả thành phố.

Nói về nguyên nhân của đợt mưa lớn đang diễn ra ở Hà Giang và các tỉnh miền núi Bắc Bộ, ông Bùi Đức Tuấn cho biết, đây là một trong những hiện tượng do áp cao cận nhiệt đới lấn sâu vào nội địa. Hình thái này kết hợp với xoáy và gió trên cao tồn tại lâu ở khu vực Hà Giang mà không di chuyển đi nơi khác, do đó, dẫn đến hiện tượng mưa các nơi không đồng đều.

"Vùng xoáy này đã xuất hiện 1-2 ngày và chỉ tồn tại ở thành phố Hà Giang chứ không di chuyển đi các nơi khác. Đó là lý do lượng mưa các nơi không đồng đều. Các đợt mưa lớn thông thường cũng chỉ ghi nhận lượng mưa trên 200 mm. Tuy nhiên, với lượng mưa trên 350 mm tại thành phố Hà Giang trong vòng 1 ngày, cơ quan khí tượng sẽ so sánh lại các số liệu trong quá khứ để nhận định xem đây có phải trận mưa lớn lịch sử hay không", ông Tuấn phân tích.

Hà Giang là tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc, những ngày gần đây nhiều khu vực của Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Từ đó, nhiều người cho rằng, mưa lũ tại TP Hà Giang vừa qua là do ảnh hưởng từ Trung Quốc, tuy nhiên, ông Tuấn đã bác bỏ thông tin này.

"Mưa xuất hiện tại chỗ, do chính vùng mây hội tụ hình thành tại khu vực, không phải do mây từ những nơi khác di chuyển đến. Do đó, mưa lũ ở Hà Giang đêm 20/7 và ngày 21/7 không liên quan đến mưa lũ ở bên Trung Quốc", ông Tuấn nói.

Trước đó, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân của các đợt mưa lớn ở khu vực phía Đông và Đông Nam của Trung Quốc là do tác động của một dải mây Front (gọi là Front Mei-yu) đã được rất nhiều nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu. Dải mây này là nguyên nhân gây ra mưa lớn cùng lũ lụt ở Nam Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 5, tháng 6 và Nhật Bản trong tháng 6, tháng 7. Tuy nhiên may mắn là Front Mei-yu ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam.

Tình hình mưa lũ ở Hà Giang những ngày tiếp theo

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho Hà Giang.

Theo ông Bùi Đức Tuấn, từ chiều hôm qua (21/7), mưa tại Hà Giang cũng đã giảm và trời có nắng, nước lũ cũng bắt đầu rút, nước trên sông Lô đã rút nhanh. Nhưng thời tiết trong tháng 7, tháng 8 này biến đổi rất phức tạp, nên người dân phải thật cẩn trọng để tránh những hiểm họa khôn lường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/7), vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 21/7 đến 1h ngày 22/7) như: Cò Nòi (Sơn La) 44mm, Phù Yên (Sơn La) 53mm, Tuyên Quang 58mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 64mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên trong chiều tối và đêm nay (22/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.