Sơn La: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021

Hôm nay 6/12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo năm 2021, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2022.

Theo báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự của tỉnh Sơn La trong năm 2021, dù công tác THADS còn gặp những khó khăn nhất định, song hoạt động chỉ đạo công tác THADS của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã đi vào nền nếp. Thực sự phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp, trong việc quản lý Nhà nước về công tác THADS tại địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo; kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp liên ngành về công tác THADS.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2021. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Sơn La Kịp thời chỉ đạo cưỡng chế thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thực hiện giải quyết xong 4.963 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 85,42%, vượt 2,92% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; chỉ tiêu về tiền đạt 56,68% trên số tiền có điều kiện thi hành…

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (người đầu tiên từ trái sang) đến dự Hội nghị tổng kết tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021. Ảnh: Hà Hoàng.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Cục THADS tỉnh Sơn La trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong năm 2022, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục nâng cao việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La phát hiểu tại hội nghị tổng kết. Ảnh: Hà Hoàng.

Qua đó, các cơ quan THADS triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành; đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng công tác THADS. Chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền, thuyết phục trong quá trình tổ chức thi hành án, làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, không để xảy ra khiếu nại đông người, kéo dài, vượt cấp; hạn chế thấp nhất trường hợp phải sử dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng...

1. Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2021. Ảnh: Hà Hoàng.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp tư pháp" cho 5 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2021.