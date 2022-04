Sơn La: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chiều nay (15/4), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai, ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Sở GDĐT và Hội Khuyến học tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở GDĐT và Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thống nhất ban hành Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh.

Hội nghị triển khai và ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Sở GDĐT và Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, hai cơ quan tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập; phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài...

Ông Quàng Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở GDĐT trình bày Kế hoạch phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 giữa Sở GDĐT và Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận mục tiêu hoạt động cụ thể, nhất trí và ký kết chương trình phối hợp, tập trung vào các nhiệm vụ, như: Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021-2030" và Đề án "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh.

Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trình bày Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 giữa Sở GDĐT và Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Vận động, khuyến khích đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập suốt đời, mọi nơi, mọi lúc, gia tăng số người số lượt người được học tập tại các cơ sở GDTX. Phối hợp các sở, ngành, UBND huyện/thành phố tham mưu rà soát, xây dựng các chính sách hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

Chỉ đạo Hội Khuyến học huyện, thành phố đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị có liên quan đề ra giải pháp hỗ trợ, quản lý, nhắc nhở, giám sát việc chuyên cần học tập của học sinh ở nhà, duy trì nề nếp học tập của học sinh lớp 12; động viên tinh thần học tập của học sinh lớp 12, vượt khó vươn lên; động viên tinh thần thầy cô giáo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bà Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

Hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Chính phủ phát động. Tiếp nhận và tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập và sử dụng hiệu quả thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, góp phần đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chương trình phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn trước đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông của tỉnh Sơn La so với các năm học trước; nhất là cấp THPT và lớp 12, đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt tỉ lệ 98,34%, tăng 2,6% so với năm 2020 (tỷ lệ tốt nghiệp năm 2020 đạt 95,74%); tăng 3 bậc so với năm 2020...

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Sở GDĐT và Hội khuyến học tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã nhất trí cao với các nội dung phối hợp. Với các nội dung phối hợp được xây dựng cụ thể, chi tiết sẽ là tiền đề giúp 2 đơn vị đạt được kết quả cao nhất trong chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới.