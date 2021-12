Sơn La: 40 cán bộ y tế hỗ trợ Mộc Châu chống dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 tại huyện Mộc Châu đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế Sơn La đã điều động 40 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại huyện Mộc Châu (Sơn La) đang có nguy cơ lây lan rộng ra nhiều địa bàn như: Thị trấn Nông trường, thị trấn Mộc Châu, xã Chiềng Hắc, xã Tân Lập, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã điều động 40 cán bộ y tế tham gia đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Qua đó, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân và cộng đồng khu dân cư.

Trước tình hình dịch bệnh tại huyện Mộc Châu diễn biến phức tạp, ông Trần Đắc Thắng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La (người đứng đầu tiên bên trái) đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Mộc Châu. Từ đó, đề ra các giải pháp phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19 hiệu quả. Ảnh: CDC Sơn La.

Lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là cán bộ y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La; cùng các nhân viên y tế các bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Phục hồi chức năng, Phong và Da liễu, Y dược cổ truyền, Nội tiết, Tâm thần, Đa khoa huyện Thuận Châu, Đa khoa cuộc sống và Bệnh viện Phổi. Theo kế hoạch, đoàn công tác có nhiệm vụ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, đến khi có thông báo mới của Sở Y tế.

Trẻ em và người dân xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đến tiêm vắc xin phòng chống Covid-19. Ảnh: Hà Hoàng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Trần Đắc Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mộc Châu để đánh giá và đưa ra các giải pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất (nhân lực, vật lực, hậu cần…) sẵn sàng mở rộng khu cách ly tập trung, rà soát đánh giá các khách sạn đủ điều kiện để thành lập khu cách ly tự nguyện. Bên cạnh đó, ông Trần Đắc Thắng cũng chỉ đạo các địa phương cần tăng cường truyền thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tránh gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Yêu cầu các cấp, các ngành cùng nhau vào cuộc để thực hiện khoanh vùng hợp lý thích ứng an toàn, linh hoạt.

Các đội ngũ y bác sỹ đang triển khai thực hiện tiêm vắc xin cho người dân thị trấn Nông trường Mộc Châu. Ảnh: Hà Hoàng.

Hiện, tình hình dịch Covid-19 ở huyện Mộc Châu diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu và thị trấn Mộc Châu. Từ 17h ngày 18/12 đến 17h 19/12/2021 đã có hơn 164 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hàng trăm trường hợp đã cách ly tập trung. Toàn huyện đã truy vết được hàng nghìn trường hợp F1. Trước tình hình đó, huyện Mộc Châu đã thực hiện truy vết thần tốc, phong tỏa diện hẹp, xét nghiệm rộng là phương châm phòng chống dịch Covid-19 để kiểm soát, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch. Đồng thời bảo đảm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng, giao dịch không bị đóng băng vì thực hiện phong tỏa.

Tình hình dịch Covid-19 tại huyện Mộc Châu đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây lan ra cộng đồng khá cao. Năm bắt được tình hình đó, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã điều động 40 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch trên địa bàn cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Hà Hoàng.

Thích ứng an toàn, linh hoạt để phòng chống dịch covid-19 hiệu quả

Theo ông Trần Dân Khôi, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Để đẩy lùi dịch bệnh, huyện đã triển khai nhanh các giải pháp chống dịch hiệu quả nhưng không cực đoan. Với phương châm phong tỏa diện hẹp, xét nghiệm rộng tập trung nguồn lực triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, truy vết thần tốc sẽ bảo đảm sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể. Qua đó, giảm thiểu xáo trộn cuộc sống của người dân, không làm đứt gãy các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo huyện Mộc Châu kiểm tra các địa điểm chuẩn bị tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân. Ảnh: Hà Hoàng.

Để hạn chế và đầy lùi dịch Covid-19, những ngày qua Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu đã thành lập 15 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 1 tổ mẫu hóa thông tin thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Từ 17h ngày 18/12 đến 17h 19/12/2021, các tổ xét nghiệm đã lấy được trên 34.562 mẫu. Bên canh đó, Trung tâm Y tế đang triển khai thành lập mô hình Trạm Y tế lưu động để quản lý, theo dõi người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Sơn La yêu cầu Trung Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ huyện Mộc Châu truy vết thần tốc để bóc tách F0 nhanh nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo miễn dịch cộng đồng cho mọi bà con nhân dân.