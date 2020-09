Số phận siêu dự án liên hợp ở Cửa Lò - Nghệ An: ‘Tít mù rồi lại vòng quanh’

Được sang tay chủ mới, tưởng chừng như ‘Dự án liên hợp Kinh doanh - Thương mại - Du lịch - Chung cư Thị xã Cửa Lò’ sẽ được tái sinh dưới bàn tay của Bảo Khánh Hamico. Tuy nhiên, số phận dự án này vẫn ‘hẩm hiu’.

Phối cảnh Cửa Lò Beach Vila bên quy hoạch tổng thể đại lộ Vinh - Cửa Lò

Khai tử lần một



Dự án ‘Liên hợp Kinh doanh - Thương mại - Du lịch - Chung cư Thị xã Cửa Lò’ tọa lạc tại giao lộ đường Bình Minh và đường 72m, thuộc phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Đây được xem là ‘khu đất vàng’ của Thị xã Cửa Lò.

Ngày 15/1/2002, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 227/QĐ-UB.ĐT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Dự án Liên hợp Kinh doanh - Thương mại - Du lịch - Chung cư Thị xã Cửa Lò. Dư án do công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hồng Thái (có địa chỉ Quốc lộ 15A- phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư, với quy mô hơn 15 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã triển khai hoàn thiện mặt bằng triển khai dự án.. Tuy nhiên, một số hạng mục công trình dựng không đúng quy hoạch được duyệt và không đúng tiến độ so với quy định.

Nhiều năm sau đó, dự án này vẫn “dậm chân tại chỗ” khi chủ đầu tư không thể khắc phục được các sai phạm cũng như tiến hành các hạng mục mới.

Trước sự chậm trễ trong việc triển khai dự án, sau nhiều lần đốc thúc nhưng không nhận được sự hợp tác từ chủ đầu tư, UBND thị xã Cửa Lò đã đề xuất UBND tỉnh Nghệ An thu hồi dự án.

Ngày 9/8/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định số 757/QĐ-BKH chấm dứt hoạt động của dự án, UBND tỉnh Nghệ An thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ.

Sau khi có quyết đinh thu hồi dự án, ngày 14/10/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu Liên hợp khách sạn du lịch và biệt thự, chung cư cao cấp tại phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò; chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Khánh Hamico (địa chỉ: Lô 18-19 đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An) do ông Trần Duy Thuận làm Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT.

Hàng loạt biệt thự xây dựng dang dở cùng siêu dự án

Tít mù rồi lại vòng quanh



Được khai sinh lần hai khi về tay chủ mới, tưởng chừng như dự án sẽ được thay đổi sau nhiều năm bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, số phận ‘hẩm hiu’ vẫn chưa chịu buông tha siêu dự án này.

Để có cơ sở triển khai thực hiện dự án theo chủ trương được chấp thuận, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Khánh Hamico đã xin điều chỉnh quy hoạch để thay đổi tên chủ đầu tư, đồng thời tổ chức lại cơ cấu sử dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình và điều chỉnh lại ranh giới khu đất quy hoạch cho phù hợp với thực tế tuyến đường quy hoạch rộng 72m đã thi công xây dựng cũng như kiến trúc cảnh quan chung của khu vực.

Được về tay chủ mới, nhưng số phận hẩm hiu vẫn chưa buông tha siêu dự án này

Ngày 12/12/2014 khu đất “vàng” với hơn 15ha được UBND tỉnh Nghệ An cấp “Giấy chứng nhận đầu tư” cho Cty CP Bảo Khánh Hamico do ông Trần Duy Thuận (SN 1953, ngụ phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) làm Tổng giám đốc.



Theo “Giấy chứng nhận đầu tư” thì tổng diện tích đất quy hoạch là 159.185,0m2, quy mô dân số dự kiến 2.000 người, bao gồm các khu chức năng như khách sạn, siêu thị, khu thể dục thể thao, Khu nhà ở thấp tầng, khu chung cư cao tầng, khu cây xanh.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An “chọn mặt gửi vàng”, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Khánh Hamico đã khoác lên ‘Dự án Khu Liên hợp khách sạn du lịch và biệt thự, chung cư cao cấp’ cái tên thương mại khá hấp dẫn - ‘Cửa Lò Beach Vila’.

Theo “Giấy chứng nhận đầu tư” được cấp, Cty Bảo Khánh Hamico sẽ thực hiện tiến độ dự án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (từ quý IV/2014 đến quý IV/2018: Trùng tu các hạng mục như xây dựng cơ sở hạ tầng, xây thêm một số biệt thự mới và khách sạn).

Cụ thể, từ qúy IV/2014 đến qúy IV/2016: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trùng tu lại các hạng mục biệt thự hiện trạng dở dang. Từ quý IV/2016 đến quý IV/2017: Tiếp tục xây thêm biệt thự vườn. Từ quý IV/2017 đến quý IV/2018: Hoàn thiện công trình khách sạn 3 sao đang xây dựng dở dang và triển khai xây dựng công trình khách sạn 5 sao.

Giai đoạn 2, từ quý I/2019 đến quý IV/2023: Đầu tư xây dựng nhà chung cư, nhà ở và các hạng mục còn lại. Cụ thể, từ quý I/2019 đến quý II/2020: Xây dựng công trình chung cư cao tầng. Từ quý III/2020 đến quý IV/2021: xây dựng công trình siêu thị thương mại. Từ quý I/2022 đến quý I/2023: xây dựng các công trình biệt thự còn lại. Từ quý II/2023 đến quý IV/2023: hoàn thiện các hạng mục còn lại như khu thể thao, cây xanh, thảm cỏ… Qúy I/2024: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Cửa Lò Beach Vila vẫn chỉ là những dãy biệt thự dang dở

Tuy nhiện đến nay, rất nhiều căn biệt thự vẫn bỏ hoang, mưa nắng xuống cấp trầm trọng, khu khách sạn 3 sao, 5 sao, chung cư cao 12 tầng... vẫn chưa được triển khai xây dựng.



Ông Hoàng Năng Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Thị xã Cửa Lò cho biết: “theo Giấy chứng nhận đầu tư, Khu Liên hợp khách sạn du lịch và biệt thự, chung cư cao cấp do Cty Bảo Khánh Hamico làm chủ đầu tư đã chậm tiến độ, nhiều hạng đến nay vẫn chưa được xây dựng như cam kết. Chúng tôi đã có văn bản thúc giục, đôn đốc nhưng đến nay vẫn chậm trễ. Nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm tiến độ, chúng tôi sẽ có đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có phương án xử lý dứt điểm”.