Sìn Hồ nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) chú trọng đảm bảo công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Sìn Hồ thực hiện đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Sìn Hồ, cho biết: "Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân, từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong thời gian qua, mặc dù nguồn lực còn hạn hẹp, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Các chính sách an sinh xã hội ngày càng được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, ưu đãi người có công với cách mạng, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội…

Huyện Sìn Hồ thực hiện nhiều chính sách nhằm xóa đói, giảm nghèo cho người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó, huyện Sìn Hồ đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án và huy động nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Các chính sách và giải pháp xóa đói, giảm nghèo được huyện Sìn Hồ triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện như: Hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề, tạo việc làm... cho người dân các xã, bản trong huyện.

Quý I năm 2022, toàn huyện Sìn Hồ có hơn 2000 lao động trở lại làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố trong nước. Hơn 540 lao động được hỗ trợ giải quyết và tạo việc làm mới, đạt 46,9% KH năm.

Cùng với đó, công tác giáo dục nghề nghiệp cũng được huyện Sìn Hồ quan tâm. Năm 2021, toàn huyện mở được 39 lớp giáo dục nghề nghiệp cho hơn 1.200 học viên, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng toàn huyện lên 52,6%.

Công tác đào tạo nghề được huyện Sìn Hồ quan tâm thường xuyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Huyện Sìn Hồ còn tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, tết. Công tác trợ giúp xã hội khẩn cấp cũng được huyện thực hiện tốt và kịp thời. Các hộ gia đình và cá nhân chịu hậu quả bởi thiên tai đều được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Năm vừa qua, huyện Sìn Hồ đã trao tặng 4.486 xuất quà cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo không có khả năng ăn tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, với tổng kinh phí là 1.076,2 triệu đồng. Chính sách bảo trợ xã hội cũng được huyện Sìn Hồ chú trọng triển khai, đảm bảo chi đúng, chi đủ, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.

Ngoài công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, huyện Sìn Hồ không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công. Trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Sìn Hồ đã trao tặng 262 suất quà cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ, với tổng số tiền là 27,6 triệu đồng.

Huyện Đoàn Sìn Hồ thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nhiều giải pháp nâng cao công tác an sinh xã hội ở Sìn Hồ

Theo Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Sìn Hồ, hiện có nhiều công ty về may mặc, điện tử, xây dựng... ngoài tỉnh muốn liên kết với phòng LĐ-TB&XH huyện Sìn Hồ để mở các lớp dạy nghề, nhằm đào tạo nguồn lao động cho công ty. Nhận thấy đây là hướng đi đúng, phòng LĐ-TB&XH đã và đang tập trung tuyên truyền đến người dân về lợi ích thiết thực của việc học nghề cũng như tham gia lao động tại các công ty, xí nghiệp. "Cán bộ, công chức của phòng còn xuống tận cơ sở, mang các dẫn chứng và biên bản ký kết của các công ty để cho người dân xem và hiểu rõ hơn việc đào tạo nghề. Sau khi học xong, các lao động sẽ được nhận vào làm việc tại các công ty. Việc đào tạo nghề không những giúp nâng cao tay nghề cho người dân mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện" – bà Hiền nhấn mạnh.

Để nâng cao công tác an sinh xã hội, thời gian tới, huyện Sìn Hồ tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là người lao động bị mất việc làm, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho lao động; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tuyển sinh đào tạo nghề đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, ngành, nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Tăng cường giám sát công tác quản lý, chi trả trợ cấp hàng tháng đối với người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.