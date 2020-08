Sáng nay, vàng miếng trở lại mốc 58 triệu đồng

Sau khi quay đầu giảm vào cuối phiên chiều qua, giá vàng miếng trong nước sáng nay (4/8) đã tăng trở lại và chạm mốc 58 triệu đồng/lượng tại thị trường Hà Nội.

Kim loại quý thế giới đang có xu hướng đi ngang khi phiên giao dịch 3/8 (giờ Mỹ) giá trên sàn New York chỉ tăng 1,6 USD , đóng cửa ở mức 1.977,7 USD /ounce. Trong đó, biên độ dao động phiên cũng chỉ ở mức 10 USD .

Tương tự, vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện giao dịch ổn định ở mức 1.978,2 USD /ounce, cũng tăng 2,1 USD so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất trong phiên vào khoảng 20 USD /ounce.

Khó vượt mốc 1.980 USD /ounce

Trong phiên đêm qua, vàng thế giới tiếp tục gặp khó ở mức cản 1.980 USD khi áp lực chốt lời của nhà đầu tư tại vùng giá này rất cao khiến vàng miếng chưa thể vượt qua.

Trên thị trường tương lai, hợp đồng vàng Comex giao tháng 12 có lúc tăng lên mức đỉnh mới 2.009,5 USD /ounce, trước khi giao dịch ổn định ở mức 1.991 USD hiện tại, tăng 5,1 USD . Việc giá tương lai cao hơn giao ngay cho thấy kỳ vọng của giới đầu tư vào giá vàng tăng vẫn còn, tuy nhiên giá sẽ khó đột biến như tuần trước.

Tại thị trường trong nước, sau khi giảm vào cuối ngày hôm qua, giá vàng đã tăng trở lại và chạm mốc 58 triệu đồng/lượng sáng nay.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng khu vực TP.HCM ở mức 56,83 - 57,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Đà tăng này cũng được áp dụng với các cửa hàng khu vực Hà Nội, hiện đã chạm mốc 58 triệu đồng/lượng. Các mặt hàng vàng SJC lẻ loại 0,5-1-2 chỉ cũng được doanh nghiệp này bán ra với mức 58,01 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay cũng tăng 150.000 đồng giá mua, hiện ở mức 56,9 triệu/lượng và bán ra ở mức 57,8 triệu, tăng 100.000 đồng so với chiều qua.

Trong khi đó, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục giữ nguyên giá mua bán vàng so với chiều qua, ở mức 56,9 - 57,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, giá này đã tăng 400.000 đồng (mua) và 200.000 đồng (bán) so với cùng giờ sáng 3/8.

Tương tự, giá vàng bán ra tại cả Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý sáng nay đều ở mức 57,8 triệu/lượng, giá mua cũng được nâng lên 56,9 triệu đồng để thu hẹp chênh lệch giá.

Khi nào vàng đạt đỉnh?

Theo ông Nick Piquard, Giám đốc danh mục đầu tư của Horizons ETFs, giá vàng tăng mạnh thời gian qua là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang mất niềm tin vào đồng USD.

Trên thị trường hiện nay, giới chuyên gia cũng đang chia làm 2 phe, một cho rằng kinh tế sẽ lạm phát trong thời gian tới và phía còn lại cho rằng sẽ có một đợt giảm phát lớn.

Trong kịch bản lạm phát, vàng sẽ được hưởng lợi, nhưng ngược lại trong tình trạng giảm phát, kim loại quý sẽ yếu đi.

Kim loại quý sẽ giảm giá rất mạnh nếu kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát như dự báo của một số chuyên gia. Ảnh: Chí Hùng.

Những chuyên gia nhận định giảm phát cho rằng vàng sẽ đi xuống rất nhiều từ vùng giá hiện tại, chứng khoán cũng sẽ giảm và chỉ có đồng bạc xanh tăng cao hơn.

Về phía mình, Nick Piquard cho rằng trước các chính sách tiền tệ của Fed, thị trường sẽ lạm phát. “Tất cả những gì Fed cần làm là mua những gì đang được bán và đó là những gì họ đã làm. Fed đã mua trái phiếu đầu tiên. Hiện tại, họ nói rằng sẽ mua cả doanh nghiệp”, ông nói.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đã và đang làm điều này bao gồm Nhật Bản, Thụy Sỹ và nhiều nước châu Âu.

Dựa trên kịch bản lạm phát, Fed sẽ tiếp tục can thiệp, in thêm tiền và làm suy yếu đồng USD. “Điều này khác hoàn toàn với vàng vì đây là tài sản duy nhất không thể in được”, Piquard nói.

Vị chuyên gia cũng nhận định thị trường vàng vẫn chưa đạt đỉnh với tiềm năng tăng giá đợt này.

Tuy nhiên, ông cho rằng có một số dấu hiệu để xác định vàng đã đạt đỉnh đó là khi nền kinh tế phục hồi và mục tiêu lạm phát 2% của Fed bị vượt qua. Theo đó, cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ cho biết sẽ tăng lãi suất khi lạm phát phục hồi trên mức 2%. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng.