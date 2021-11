Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nguyên là cán bộ Kho quỹ của Phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 5/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bước đầu xác định, Phạm Duy Khánh, nguyên là cán bộ Kho quỹ của Phòng giao dịch một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện Bố Trạch.

Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Duy Khánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Trần Tuấn)

Từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, lấy cớ làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho Khánh để lấy có lãi cao.

Các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày, Khánh thông tin có lãi suất cao (theo thỏa thuận từng gói vay mà người hưởng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày).

Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh với tổng số tiền lớn. Khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt tiền.

Đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.