Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

Sáng nay 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19 bùng phát tác động trực tiếp đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tỉnh Điện Biên vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Trong đó phải kể đến kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng tích cực, dự ước tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,01%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.640 tỷ đồng, tăng hơn 24% dự toán giao; Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo tiếp tục được tập trung thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, các địa bàn trọng điểm, nhất là trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2022, với phương châm "Quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa" trong lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh Điện Biên sẽ tập trung quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, tăng cường thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực để tạo đà bứt phá tăng trưởng kinh tế (Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 là 10%), đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét về các mặt văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững…

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Điện Biên trong những năm vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh việc giảm nghèo theo mục tiêu đề ra, đảm bảo 100% người dân được sử dụng điện, nước sạch. Tuy nhiên để giải quyết được những khó khăn tồn tại thì cần chú trọng tập trung cao cho việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bởi đây là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư tại địa bàn, nhất là trong việc phát triển thế mạnh du lịch.

Việc khởi công Cảng hàng không Điện Biên đã mở ra nhiều điều kiện hơn nữa phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, thế nhưng vẫn cần rà soát lại toàn bộ các quy hoạch các công trình, xây dựng các đề án kết nối giao thông với các địa phương lân cận, các cửa khẩu.

Ngoài ra phải đặc biệt quan tâm đến việc tập trung mời các doanh nghiệp sớm vào đầu tư các cơ sở hạ tầng dịch vụ, các khu vui chơi giải trí phục vụ cho thế mạnh du lịch. Để làm được việc đó tỉnh Điện Biên cần ra nghị quyết, tạo điều kiện các doanh nghiệp vào địa bàn để khởi công ngay xây dựng các khách sạn, khu vui chơi, ưu tiên những mặt bằng đẹp nhất để doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Khi làm được những điều này thì người dân sẽ có việc làm ổn định, tỉnh sẽ có nguồn thu lớn, không còn quá phụ thuộc nhiều vào trung ương, không để vùng đất lịch sử này mãi khó khăn.