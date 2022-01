Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói vụ án Công ty Việt Á là vụ việc đáng tiếc của ngành y tế, là điều vô cùng xấu và "không nên xới lên nhiều".

Ngày 12/1, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ AN) chia sẻ những thông tin về việc các đơn vị trên địa bàn mua sắm kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á.



Toàn cảnh buổi họp báo được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 12/1/2022. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ông Tuệ, hiện những đơn vị liên quan đến việc mua sắm bộ kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á, cơ quan CSĐT đang vào cuộc điều tra, những ai để xảy ra sai phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi nào có kết luận điều tra, sẽ thông tin tới báo chí.

Theo ông Tuệ, quá trình mua sắm bộ kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á đều thực hiện đúng quy trình và theo Luật Đấu thầu (?). Trong đó, Sở Y tế đã có rất nhiều văn bản để chỉ đạo, rà soát, xem xét đánh giá việc triển khai mua sắm thiết bị trong thời gian qua.

Còn ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được cho là người ký nhiều văn bản liên quan đến chủ trương mua kit test của Công ty Việt Á nói: "Đây là vụ việc đáng tiếc của ngành y tế. Là điểm xấu, vô cùng xấu hổ. Không nên nói nhiều vì... nó đau lắm!

"Toàn bộ công sức, sức lực của anh em trong phòng chống dịch, mặc dù được ghi nhận nhưng trong tâm trí của người dân sau khi để xảy ra sai phạm trong việc mua bán với Công ty Việt Á lại có nghi ngờ. Những sai phạm chỉ là một bộ phận cá nhân, tập thể rất nhỏ trong công tác chống dịch của địa phương".

Giải thích thêm về việc có giá chênh giữa các đơn vị nhập kit test tại Việt Á, ông Long nói: "Kit test của Bệnh viện đa khoa Nghệ An nhập hai mặt hàng, kit test và sinh phẩm để chạy PCR vào một bộ sản phẩm, để họ dễ quản lý. Giá cả không vượt quá CDC và Bộ Y tế công bố. Thời điểm đó, nếu không mua thì không có gì để làm để test".

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói về vụ việc các đơn vị, cơ sở y tế mua sắm bộ kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á. Ảnh: Cảnh Thắng

Về phần trách nhiệm của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, ông Long khẳng định: "Quy trình mua sắm thể hiện rất đầy đủ, ai làm sai thì phải chịu. Tỉnh có trách nhiệm phê duyệt chủ trương, phê duyệt thẩm định kế hoạch đấu thầu. Việc lựa chọn nhà thầu là ai, tổ chức đấu thầu như thế nào thì do đơn vị được giao nhiệm vụ".

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã lấy hồ sơ 4 đơn vị, bệnh viện mua sắm thiết bị kit test Covid-19 từ Công ty Việt Á bao gồm: Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, Sản Nhi, Ung Bướu và CDC Nghệ An.

Đặc biệt, trong vụ việc liên quan đến việc mua bán bộ kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á, CDC Nghệ An chi 28 tỷ đồng ở 4 gói thầu khác nhau.

Để xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trên VOV.VN, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ - nguyên Phó Chánh án Toà án quân sự Trung ương cho rằng, cũng như các vụ việc khác của ngành y tế đã xảy ra trong thời gian qua, dường như có liên quan, đó là sự tham gia không phải là một cá nhân, một vài công ty mà là một kịch bản đã được chuẩn bị sắp đặt trước một cách bài bản nhằm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Vụ án Việt A cũng vậy. Đây là một vụ án phạm tội có tổ chức, các đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án này mới chỉ là những kẻ thực hành, giúp sức, còn kẻ chủ mưu vẫn đang lẩn khuất…

Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.