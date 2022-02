Nông thôn Tây Bắc: Không để người nghèo ở lại phía sau

Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế là một trong những hoạt động luôn được Thành phố Sơn La (Sơn La) quan tâm đẩy mạnh...

Clip: Không để người nghèo ở lại phía sau

Đẩy mạnh quan tâm chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, thành phố Sơn La (Sơn La) đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo; huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh, trong những năm qua Thành phố Sơn La (Sơn La) luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau; lấy an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, quan tâm đến đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội là thước đo cho sự phát triển chung trên địa bàn.



Trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) hiện có 127 hộ nghèo,136 hộ cận nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình bà Trương Thị Hường tổ 10 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (Sơn La) nhiều năm nay phải sinh sống trong ngôi nhà tạm, dột nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gia đình bà được UBMTTQ thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này, cùng sự giúp đỡ ủng hộ của chính quyền địa phương và bà con trong khu dân cư, ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang có diện tích sử dụng hơn 60 m2 được hoàn thiện. Đây là niềm vui lớn của gia đình bà, căn nhà là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Gia đình tôi hoàn cảnh, bản thân tôi không có công ăn việc làm ổn định, phải nuôi 2 con nhỏ nữa, nhà cửa thì xây dựng đã lâu, xuống cấp, không biết đổ lúc nào, cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn. Gia đình tôi được thành phố, được phường hỗ trợ tiền để làm lại nhà, giờ gia đình tôi đã có nhà mới để ở, cuộc sống sẽ tốt hơn", bà Hường nói.

Với nguồn kinh phí từ thành phố, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con trong khu dân cư gia đình bà Trương Thị Hường có ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Ảnh: Thu Hiền

Các cấp, các ngành... tích cực tham gia hoạt động từ thiện

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng GDĐT thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Đối với ngành giáo dục thành phố Sơn La ngoài việc thực hiện tốt các chế độ miễn, giảm học phí, các khoản đóng góp ở nhà trường, công tác khuyến học, khuyến tài đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Năm 2021, phòng GDĐT phối hợp với các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã nhận đỡ đầu, trao học bổng cho 51 cháu học sinh thuộc diện hộ nghèo, vươn lên học tập tốt với mức 500 nghìn đồng/ 1 tháng và liên tục trong 3 năm. Đây thực sự là nguồn hỗ trợ thiết thực không chỉ giúp các gia đình quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn cho việc học của con em.

Phòng GDĐT thành phố Sơn La phối hợp với các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Chính, Phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Hiện trên địa bàn thành phố có 127 hộ nghèo,136 hộ cận nghèo. Thành phố đã triển khai cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ trên 23 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả hơn 5,5 tỷ đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Cấp trên 6.700 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, ủng hộ tiền mặt, một số vật chất có tổng giá trị trên 150 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sơn La đã bàn giao và đưa vào sử dụng 37 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thu Hiền

Cùng với sự chung tay giúp sức của cộng đồng, các cơ quan, doanh nghiệp năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã bàn giao và đưa vào sử dụng 37 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 1 tỷ đồng. Kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp hộ nghèo được sống trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, tạo thêm động lực để các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ngoài việc kêu gọi thêm sự hỗ trợ về tiền mặt từ các nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ thành phố đã huy động các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đóng góp ngày công vận chuyển nguyên vật liệu, hỗ trợ gia đình san nền, xây nhà...

Nhờ đó những ngôi nhà "Đại đoàn kết" đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Thu Hiền

Với phong trào thành phố Sơn La chung tay vì người nghèo, Không để ai bị bỏ lại phía sau đã và đang thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể đã có nhiều việc làm hữu ích chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu, góp phần xây dựng thành phố Sơn La giàu đẹp, văn minh, bình yên, đáng sống và không có ai bị bỏ lại phía sau.