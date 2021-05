Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người khuyết tật

Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thiêm (SN 1976, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội "Hiếp dâm".

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thiêm (SN 1976, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội "Hiếp dâm". Đối tượng Trần Văn Thiêm (SN 1976, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) bị bắt điều tra về tội "Hiếp dâm". Trước đó, ngày 7/5, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo trên địa bàn xã Hưng Lĩnh có người phụ nữ khuyết tật bị một đối tượng giở trò đồi bại. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Dù nạn nhân bị câm, sự việc xảy ra ngoài cánh đồng giữa đêm vắng nhưng từ thông tin nạn nhân viết ra cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh, bắt khẩn cấp đối tượng Thiêm. Tại cơ quan điều tra, Thiêm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào tối 7/5, Thiêm đến nhà lừa nạn nhân là "con chị vừa gặp nạn". Tin lời Thiêm, nạn nhân hoảng hốt đi theo. Khi đến cánh đồng vắng, Thiêm giở đồi bại. Được biết, đối tượng Thiêm từng lãnh 12 năm tù về tội "Hiếp dâm", ra tù vào năm 2018 và 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

Thành Nam