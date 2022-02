Học viện chính trị CAND: Tặng 10 nhà tình nghĩa ở Sơn La

Học viện chính trị CAND đã trao tặng 500 triệu đồng xây dựng 10 nhà tình nghĩa tại xã biên giới Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Dự chương trình có thiếu tướng, TS. Nguyễn Như Lôi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; ông Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, Công an huyện Yên Châu cùng đoàn công tác của Học viện Chính trị CAND.

Học viện chính trị CAND tặng quà Công an xã Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Ảnh: Cao Thiên

Tại buổi làm việc, ông thiếu tướng, TS. Nguyễn Như Lôi, Phó giám đốc Học viện chính trị CAND đã chuyển trao số tiền 500 triệu cho Công an tỉnh Sơn La, để tiến hành thi công 10 nhà tình nghĩa trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Thiếu tướng,TS. Nguyễn Như Lôi trao tặng 500 triệu cho Công an tỉnh Sơn La ,để tiến hành thi công 10 nhà tình nghĩa trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Cao Thiên.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đại tá Vì Quyền Chứ, Phó giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị CAND dành cho nhân dân địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Học viện Chính trị CAND tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, giúp đỡ bà con nhân dân có điều kiện khó khăn tại địa bàn biên giới Sơn La.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đảng ủy, UBND xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La. Ảnh: Cao Thiên.

Cùng ngày, đoàn công tác của Học viện chính trị CAND cũng đã tới động viên, tặng quà chúc Tết cán bộ của Học viện đang tăng cường tại Công an xã Phiêng Khoài (Yên Châu), đồng thời trao tặng 1 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho Công an xã.