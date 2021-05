Học sinh phổ thông Hà Tĩnh kết thúc học kỳ II trước ngày 8/5

Do trên địa bàn Hà Tĩnh vừa có 2 ca tái dương tính với Covid - 19, để phòng chống dịch, học sinh bậc phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ kết thúc học kỳ II trước ngày 8/5. Trường mầm non, cơ sở giáo dục thường xuyên khác cho học sinh nghỉ từ 7/5.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Q. Giám đốc Sở GD ĐT Hà Tĩnh cho biết: "Ngay trong đêm hôm qua, Sở đã có thông báo, chỉ đạo các phòng GDĐT và các trường phổ thông triển khai thi học kỳ, kết thúc học kỳ hai trước ngày 8/5 tới đây".



Học sinh các trường học tại Hà Tĩnh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid - 19.



Theo đó, từ sáng mai 7/5, toàn bộ 80.000 học sinh mầm non ở 254 trường công lập và tư thục ở Hà Tĩnh nghỉ học; các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ ở Hà Tĩnh tạm dừng các hoạt động dạy học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, 216 trung tâm học tập cộng đồng và gần 50 trung tâm ngoại ngữ trong toàn tỉnh tạm dừng các hoạt động dạy học.



Đối với các trường học, đơn vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 7/5.

Các đơn vị còn lại hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 8/5 và tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 10/5.

Riêng đối với lớp 9 và lớp 12, tiếp tục tổ chức dạy học tại trường theo kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngay trong đêm 5/5, các chốt kiểm dịch được lập tại các địa phương có ca tái dương tính Covid - 19.

Liên quan đến 2 ca tái dương tính với Covid-19 cộng đồng sau thời gian cách ly, ngày 6/5, tại Hà Tĩnh có gần 40 trường cho học sinh tạm nghỉ học đến khi có thông báo mới. Cụ thể, ở Thạch Hà các trường học từ mầm non đến THCS xã Tượng Sơn, Việt Tiến, Thạch Lạc, thành phố Hà Tĩnh có mầm non Tư thục Nguyễn Du và Mầm non iSchool... cho học sinh nghỉ học.