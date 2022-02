Hoà Bình: Hơn 1.700 tân binh lên đường nhập ngũ

Hôm nay 16/2, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có 1.736 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, động viên tân binh tại các địa phương.

Tại huyện Yên Thủy, tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ có ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hoà Bình, huyện Yên Thủy và người dân trên địa bàn huyện.

Năm 2022, tại tỉnh Hoà Bình có hơn 1.700 tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong đợt giao quân này, huyện Yên Thủy có 109 tân binh lên đường nhập ngũ và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số 109 tân binh lên đường nhập ngũ có 5,5% tân binh trình độ từ trung cấp trở lên, 31,2% sức khỏe loại I. Có 89% tân binh là người dân tộc thiểu số, 13,8% tân binh là đảng viên. Các đơn vị nhận quân gồm Bộ Tư lệnh lăng 3 người, lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu 17 người, Tổng cục kỹ thuật 40 người, lữ đoàn 513/QK3 là 43 người, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 6 người.



Trong số 22 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, có 2 trường hợp và đảng viên, 4 trường hợp là đối tượng đảng; 100% đều có trình độ từ THPT, 100% đều là người dân tộc thiểu số. Đơn vị nhận quân gồm Công an tỉnh 15 người, Bộ Công an 7 người. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Các tân binh cầm hoa trên tay chuẩn bị lên xe nhập ngũ. Ảnh: Hà Hoàng.

Tại huyện Lạc Thuỷ, tại lễ giao, nhận quân năm 2022 được tổ chức tại sân vận động huyện. Dự lễ có ông Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoà Bình; ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và huyện Lạc Thuỷ.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; ông Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoà Bình; (lần lượt từ phải sang trái) tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Hoàng.

Năm nay, huyện Lạc Thuỷ có 129 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, Bộ Quốc phòng nhận 106 tân binh giao đến 6 đầu mối gồm: Bộ Tư lệnh Lăng, lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; lữ đoàn 139, sư đoàn 395, tổng cục Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh. Bộ Công an nhận 23 tân binh giao đến Công an tỉnh Hoà Bình. Về chất lượng tân binh năm nay, sức khoẻ loại 1 và 2 chiếm 70,5%; tuổi đời từ 18 -21 chiếm 93,7%, trình độ văn hoá từ THPT trở lên chiếm 88,3%. Tỷ lệ đảng viên chiếm 15,1%, dân tộc Mường chiếm 57,1%, 98 tân binh đã học qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tặng hoa động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, tại các huyện như: Tân Lạc, Mai Châu, Cao Phong, Đà Bắc, Lương Sơn, TP. Hoà Bình, Lạc Sơn cũng đồng loạt tổ chức tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Tại buổi lễ có các lãnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo người dân đến tiến đưa, động viên tinh thần các tân binh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.