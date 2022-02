Do thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ xuống thấp (dưới 10 độ C), nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã cho hàng chục nghìn em học sinh ở nhà để tránh rét.

Trong ngày hôm nay 21/2, hàng chục nghìn em học sinh mầm non, tiểu học trên nhiều địa phương như: Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Khê… (tỉnh Hà Tĩnh) đã được nghỉ học do thời tiết giá rét, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C.

Hàng trăm trường học ở Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học tránh rét. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thanh Nga -Trưởng phòng GDĐT huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), chia sẻ với PV Dân Việt: "Về cơ bản, sáng nay các trường học mầm non, tiểu học ở huyện Thạch Hà được nghỉ học. Phòng GDĐT huyện Thạch Hà đã cho công văn chỉ đạo cho các trường mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C.

Đến thời điểm hiện tại, vì lý do dịch bệnh và thời tiết giá rét đã có 19/29, trường mầm non nghỉ học, với gần 5.600 học sinh; còn trường tiểu học có 21/25 trường nghỉ học với hơn 10.700 học sinh nghỉ.

Các trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chủ động cho học sinh nghỉ học khi nền nhiệt từ 10 độ C trở xuống. Ảnh: PV

Tại Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có 16 trường mầm non và 5 Trường tiểu học được nghỉ học do thời tiết lạnh giá, nhiệt độ dưới 10 độ C.



Là phụ huynh có con đang theo học tại 1 Trường Mầm non trên địa bàn TP. Hà Tĩnh, anh Trần Đức, cho biết: "Với thời tiết lạnh giá như thế này người lớn ra đường cũng cảm thấy rất lạnh, dễ bị ốm nên việc cho các em học sinh nghỉ học theo tôi là đúng".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Quốc Thanh - Q. Trưởng phòng GDĐT huyện Hương Khê, nói: "Hiện tại nhiệt độ đo được tại huyện Hương khê là 9,5 độ C, do thời tiết giá rét nên nhiều trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, đã có 22 trường mầm non và 3 nhóm trẻ độc lập được nghỉ học với tổng số hơn 5.800 em; có gần 11.000 em học sinh thuộc 21 trường tiểu học nghỉ học ở nhà. Bên cạnh đó ở bậc THCS có 20 lớp chuyển sang dạy học trực tuyến".