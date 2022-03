Điện Biên: Triệt phá đường dây ma túy khủng

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phối hợp với Phòng Cảnh sát diều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và Công an thành phố Điện Biên Phủ, triệt phá thành công chuyên án ma túy khủng liên tỉnh, xuyên quốc gia. Bắt 4 đối tượng, thu 21kg ma túy tổng hợp.

Chuyên án ma túy khủng được phá thành công, bắt quả tang 02 đối tượng Ly A Công (SN 2002), trú tại bản Tà Té B, xã Noong U và Giàng A Bông (SN 2003), trú tại bản Huổi Hoa 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 2 đối tượng này bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét người và phương tiện các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 30 gói màu vàng bên trong có chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng khoảng 16,7kg). Đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 70 triệu đồng. Các đối tượng và tang vật 228.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp Đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối với các lực lượng chức năng Công an tỉnh tiếp tục bắt giữ 02 đối tượng là Ly A Hồng (SN 2001) và Ly A Dìa (SN 2002) đều trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 48.000 viên MTTH (khối lượng khoảng 4,8kg) tại khụ vực đường Nguyễn Chí Thanh, P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời biểu dương, chúc mừng, khen thưởng chiến công xất sắc của Ban chuyên án và các lực lượng tham gia phá chuyên án Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để đấu tranh làm rõ.

Vinh Duy