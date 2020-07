Đảng bộ huyện Mộc Châu: Một nhiệm kỳ nhìn lại

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn. Đồng thời, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra.

Kinh tế Mộc Châu khởi sắc

Cách thủ đô Hà Nội chừng 3 giờ xe chạy, Mộc Châu được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ và nhiều danh lam thắng cảnh... Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ huyện, Mộc Châu đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, Mộc Châu còn là một trong những huyện dẫn đầu tỉnh Sơn La về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện và nâng cao.

5 năm qua, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Trên địa bàn huyện đã hình thành được các vùng nguyên liệu nông sản tập trung và các vùng sản xuất rau an toàn, hoa chất lượng cao và cây ăn quả ôn đới...

Nhiều nông dân ở Mộc Châu có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng cây ăn quả.

Người dân các xã, bản tích cực đầu tư sản xuất thâm canh, tăng vụ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm nông nghiệp. Chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo. Các chương trình này đã thu hút được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong huyện.

Qua đó, bước đầu đã hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Một số sản phẩm nông nghiệp, như: Chè, chanh leo, dâu tằm... đã được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Chăn nuôi trên địa bàn huyện cũng có những bước phát triển vượt bậc, tăng cả về quy mô và chất lượng. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết tạo ra chuỗi giá trị sản xuất khép kín từ sản xuất giống, chăn nuôi bò đến chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, đàn bò sữa và sản lượng sữa tăng nhanh, tỷ trọng ngành sữa tăng cao trong tỷ trọng sản xuất nông nghiệp của huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/7.



"Nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển mạnh. Khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đã hình thành và phát triển rõ nét. Cảnh quan đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, có bản sắc, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 45,07%, tăng 6,24% so với năm 2015. Thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông Trường Mộc Châu được công nhận là đô thị loại IV. Khu vực nông thôn của huyện được quan tâm đầu tư, phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được đẩy mạnh. Diện mạo các xã miền núi của huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện ngày càng được nâng cao. Đến năm 2020, toàn huyện đã có 6/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới" – ông Phạm Đức Chính – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho hay.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mộc Châu cũng đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá về du lịch. Huyện tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả tài nguyên du lịch trên địa bàn, trong đó chú trọng tới phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, như: Du lịch sinh thái, trải nghiệm. Du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch "nông nghiệp" và du lịch thể thao.

Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển. Huyện Mộc Châu dần trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, huyện Mộc Châu đã thu hút được 5,65 triệu lượt khách du lịch.

Trung bình mỗi năm, huyện Mộc Châu đón hơn 1 triệu du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Vấn đề huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng được Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt 13.000 tỷ đồng, vượt 8,3% so với chỉ tiêu Đại hội XXI. Huyện tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Thu hút, ưu tiên các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Mộc Châu không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đảng bộ huyện đã xác định và tổ chức thực hiện tốt các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết có hiệu quả những việc khó khăn, bức xúc, tồn đọng kéo dài ở cơ sở.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XXII.

5 năm qua, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo các cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chú trọng phát triển Đảng ở những cơ sở chưa có chi bộ, bản biên giới, người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày một nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý Nhà nước của UNBD các cấp. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật chính quyền địa phương. Chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt kết luận về các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Đổi mới công tác điều hành, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề cao trách nhiệm giải quyết công việc theo chức năng, thẩm quyền. Quan tâm chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những việc tồn đọng, kéo dài.

Nhiều trường học ở Mộc Châu được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Ông Trần Dân Khôi – Bí thư Huyện Ủy Mộc Châu, cho biết: "5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Mộc Châu luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, vận dụng, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Huyện đã xác định được lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá, bước đi phù hợp. Chủ động xây dựng các chương trình, đề án cụ thể, sát hợp với định hướng và điều kiện cụ thể của địa phương. Công tác dự báo sát, đúng tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao".