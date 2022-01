Công ty Dũng Minh tự ý xây dự án quy mô ngay trên đất lúa: Huyện Quảng Xương né tránh báo chí

Từ chấp thuận chủ trương là nhà máy gỗ

Theo tài liệu mà nhóm phóng viên có được, ngày 14/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định số 4869/QĐ-UBND, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh (có địa chỉ tại số 142 khu phố 1, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá).

Dù mới được chấp thuận chủ đầu tư nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục trên đất lúa. Ảnh: Hoài Thu

Mục tiêu ban đầu của dự án là "đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại và tổng hợp bao gồm cung ứng các sản phẩm đồ gỗ cao cấp, hàng tiêu dùng, dịch vụ ẩm thực cho người dân trên địa bàn huyện Quảng Xương và các khu vực lân cận… góp phần phát triển kinh tế địa phương".

Quy mô của dự án gồm xây dựng nhà trụ sở làm việc và nhà nghỉ ca cho cán bộ nhân viên cao 3 tầng, nhà dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà dịch vụ văn phòng cho thuê cao 7 tầng và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác…

Hiện Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đã xây dựng tường bao, công trình quy mô kiên cố và trồng nhiều loại cây trên đất lúa. Ảnh: Hữu Dụng

Còn diện tích đất thực hiện dự án khoảng 30.000m2, phạm vi của khu đất được xác định tại các thửa 315 đến 319, 379 đến 384, 349 đến 543, 503 đến 510 và một phần thửa số 152 của tờ bản đồ số 18, bản đồ địa chính xã Quảng Phong, tỷ lệ 1/2.000, đo vẽ năm 2014 với tổng số vốn đầu tư cho dự án dưới tên gọi Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát vào khoảng 75 tỷ đồng.

Bỗng trở thành khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp

Ngày 3/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại ra quyết định số 5189/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đổi dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát thành Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà máy may Lộc Phát.

Một ngôi nhà nhỏ hơn đã hoàn thành và được xây dựng theo hình dáng nhà thờ ngay trong khu dự án. Ảnh: Hoài Thu

Cụ thể, quyết định số 5189 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Dũng Minh đổi tên dự án thành Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà máy may Lộc Phát và mục tiêu đầu tư thành: "Đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại tổng hợp, bao gồm cung ứng các sản phẩm hàng tiêu dùng, dịch vụ ẩm thực, tổ chức sự kiện cho người dân địa phương và sản xuất các sản phẩm may mặc, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu góp phần phát triển kinh tế địa phương". Dự án gỗ chuyển sang may này có tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Như vậy, từ một dự án nhà máy gỗ, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đã được thay đổi thành dự án kinh doanh dịch vụ tổng hợp gắn với nhà máy may, không liên quan gì tới ngành nghề kinh doanh ban đầu là gỗ, tạo cơ hội cho chủ đầu tư dễ dàng trong kinh doanh thương mại dịch vụ.

Chưa hoàn thiện thủ tục đã xây dựng quy mô, rầm rộ trên đất lúa

Dù được tạo "điều kiện" như vậy nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh vẫn chưa thể hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án khu kinh doanh dịch vụ này theo đúng các quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh tự ý san ủi hàng nghìn m2 đất lúa để xây dựng dự án. Ảnh: Hữu Dụng

Tới ngày 21/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký quyết định số 16568/UBND-THKH gửi một loạt sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cũng như Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đồng ý gia hạn cho Công ty này hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu kinh doanh dịch vụ và nhà máy may Lộc Phát thêm 120 ngày kể từ ngày ký văn bản (tức từ ngày 21/10/2021).











Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Công ty Dũng Minh do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký. Thế nhưng, điều "tréo ngoe" là trên văn bản ký thể hiện chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và gia hạn cho hoàn thành nhưng thực tế Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đã tiến hành san ủi, xây dựng các hạng mục đồ sộ và kiên cố ngay trên đất lúa.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Công ty Dũng Minh do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký.

Thế nhưng, điều "tréo ngoe" là trên văn bản ký thể hiện chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và gia hạn cho hoàn thành nhưng thực tế Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh đã tiến hành san ủi, xây dựng các hạng mục đồ sộ và kiên cố ngay trên đất lúa.

Cụ thể, tại thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế tại dự án, nhiều diện tích dự án đã được san ủi, xây dựng tường bao kiên cố xung quanh cao hơn 2m, cổng đồ sộ và hàng loạt công trình quy mô bên trong.

Bên trong khu vực được bao kín là tổ hợp công trình nhà dạng nhiều tầng với diện tích hàng trăm m² đã đổ bê tông qua tầng 1.

Và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục trên văn bản nhưng trên thực tế thì Công ty Dũng Minh đã xây dựng quy mô, rầm rộ.

Ngoài ra, còn có một ngôi nhà quy mô nhỏ hơn đã hoàn thành và được xây dựng theo hình dáng nhà thờ ngay trong khu dự án cùng nhiều dạng cây cổ thụ trồng bên trong.

Trả lời phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khẳng định "Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh xây dự án trên đất trồng lúa là hoàn toàn sai".

Né tránh báo chí

Để có thông tin đa chiều và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, ngày 14/12/2021, phóng viên Báo Dân Việt đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Quảng Xương.

Dù đã xuất trình Thẻ nhà báo, Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện này lại vẫn yêu cầu phóng viên làm "đơn" để đăng ký làm việc với lãnh đạo huyện trong đó ghi rõ họ tên, số thẻ nhà báo, chức vụ, nội dung làm việc…





Đơn xin đăng ký làm việc mà lãnh đạo văn phòng UBND huyện Quảng Xương yêu cầu phóng viên đăng ký xong "bặt vô âm tín". Ảnh: Hoài Thu

Sau đó, cán bộ Văn phòng UBND huyện Quảng Xương tiếp nhận, hứa sẽ báo thông tin ngày giờ làm việc thế nhưng đã qua hơn 20 ngày, dù phóng viên Dân Việt liên tục liên lạc nhưng phía UBND huyện Quảng Xương vẫn "bặt vô âm tín", im lặng một cách khó hiểu.

Phóng viên Dân Việt buộc phải gọi điện, nhắn tin trực tiếp cho ông Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hoá) nhưng vị lãnh đạo huyện này không phản hồi.

Phía dưới, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) khẳng định việc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh san lấp đất trồng lúa khi chưa cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất là hoàn toàn sai. UBND thị trấn Tân Phong đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu Công ty Dũng Minh dừng tất cả các hoạt động san lấp, xây dựng trên khu vực thực hiện dự án.

Hiện, UBND thị trấn Tân Phong cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dũng Minh vì hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai khi tự chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Theo quy định tại khoản 4, Điều 9, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 6.000.000 đồng vào ngày 16/09/2021 vừa qua" - lãnh đạo UBND thị trấn Tân Phong cho biết thêm.





Hiện Công ty Dũng Minh vẫn đang tiếp tục thi công. Ảnh: Hữu Dụng